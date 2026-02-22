Hammerlos für den FC Bayern: Der Rekordsieger muss im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen antreten.

Auf dem Weg zu seinem angepeilten 21. Triumph im DFB-Pokal muss Rekordsieger FC Bayern München im Halbfinale bei Bayer Leverkusen bestehen.

Dies ergab die Auslosung am Sonntag. Im zweiten Halbfinale empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg.