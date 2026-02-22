- Anzeige -
Fußball

DFB-Pokal: Halbfinale ausgelost - FC Bayern muss bei Bayer Leverkusen antreten

  • Aktualisiert: 22.02.2026
  • 17:42 Uhr
  • SID
© IMAGO/Eibner-Pressefoto/SID/Jani Pless

Hammerlos für den FC Bayern: Der Rekordsieger muss im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen antreten.

Auf dem Weg zu seinem angepeilten 21. Triumph im DFB-Pokal muss Rekordsieger FC Bayern München im Halbfinale bei Bayer Leverkusen bestehen.

Dies ergab die Auslosung am Sonntag. Im zweiten Halbfinale empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg.

München hat den Pokal bereits 20-mal gewonnen - wartet allerdings seit 2020 auf den nächsten Erfolg. Im Vorjahr hatte der VfB gegen Arminia Bielefeld triumphiert.

Das Halbfinale wird am 21. und 22. April ausgetragen, am 23. Mai findet das Finale im Berliner Olympiastadion statt.

Auch interessant: FC Bayern: Lennart Karl erhält spezielles Geburtstagsgeschenk

