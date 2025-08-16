Anzeige
Erste Runde

DFB-Pokal: Hannover 96 scheitert an Energie Cottbus - drittes Erstrundenaus in Serie

  • Aktualisiert: 16.08.2025
  • 19:57 Uhr
  • SID

Zweitligist Hannover 96 ist zum dritten Mal in Folge in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden.

Die Mannschaft von Trainer Christian Titz unterlag in der ersten Runde des DFB-Pokal beim Drittligisten Energie Cottbus mit 0:1 (0:0) und kassierte nach zwei Siegen zum Ligastart den ersten Dämpfer der Saison.

Tolcay Cigerci (12.) erzielte den entscheidenden Treffer für das Team von Coach Claus-Dieter Wollitz. Für Hannover scheiterte Boris Tomiak mit einem Foulelfmeter an Energie-Torhüter Alexander Sebald (42.).

Hannover hatte zwar mehr Ballbesitz, aber die Gastgeber waren griffig in den Zweikämpfen und standen kompakt in der Defensive. Zudem war auf Sebald Verlass. Der Schlussmann parierte stark gegen Noël Aséko (63.). Hannover wurde nun immer druckvoller, doch der Ausgleich fiel trotz einiger guter Chancen nicht mehr.

