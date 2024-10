In der Nachspielzeit feierte der 1. FC Heidenheim beim Zweitligisten den vermeintlichen Ausgleich zum 2:2. Doch der Treffer wurde in der Folge zurückgenommen, auf Anraten des Linienrichters.

Paul Wanner ließ durch seinen Kopfballtreffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit das Olympiastadion verstummen, hatte er seinen 1. FC Heidenheim doch gerade noch so in die Verlängerung gerettet. Doch die Jubelstürme des Conference-League-Teilnehmers durchschnitt ein Pfiff von Schiedsrichter Robert Kampka, der das Tor zurücknahm.

Pikant dabei: Kampka selbst hatte in der Szene keinen Regelverstoß erkannt, stattdessen machte ihn sein Linienrichter auf ein angebliches Foulspiel in der Entstehung aufmerksam. Wie in der Zeitlupe zu erkennen war, ging dem Treffer ein Zweikampf zwischen Heidenheim-Stürmer Stefan Schimmer und Hertha-Verteidiger Marton Dardai voraus.

Schiedsrichterassistent Martin Wilks empfand Schimmers Einsteigen offensichtlich als so hart, dass er Haupt-Referee Kampka eine Annullierung des Treffers nahelegte. Allerdings erst ein paar Sekunden später, nachdem der Treffer bereits gefallen war und nicht im Moment des potenziellen Foulspiels. Eine definitiv kontroverse Entscheidung.

Statt mit Anstoß ging es in der Folge mit Freistoß außerhalb des Sechzehners weiter.