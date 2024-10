In der zweiten DFB-Pokalrunde schaltet Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach aus. Dabei haben die Frankfurter fast die gesamte Spielzeit hinweg in Unterzahl agiert.

In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat im Bundesliga-Duell Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 gewonnen.

Obwohl die Hausherren nach der Roten Karte gegen Arthur Theate in der 15. Minute lange Zeit in Unterzahl agierten, gingen sie durch Hugo Ekitike noch vor der Pause in Führung. Nach der Pause glichen die Gladbacher zwar durch Ko Itakura aus. Doch der eingewechselte Omar Marmoush ließ mit seinem Siegtreffer schließlich die Eintracht jubeln.

Bereits am 4. Spieltag der laufenden Saison standen sich die beiden Traditionsvereine gegenüber, auch da setzte sich die SGE setzte dank der Treffer von Hugo Larsson und Omar Marmoush mit 2:0 durch.