DFB-Pokal: RB Leipzig mit Pflichtsieg gegen Magdeburg

Bundesligist RB Leipzig hat seine Pflichtaufgabe souverän erfüllt und das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht.

Im Ostderby gegen Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Magdeburg gewann RB Leipzig souverän mit 3:1 (2:1). Silas Gnaka brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung (11.), doch Antonio Nusa (19.) und Christoph Baumgartner (29./54.) drehten die Partie zugunsten der Leipziger.

Getrübt wurde die Stimmung in der Leipziger Arena von einem medizinischen Notfall: Ein Magdeburger Fan musste vor dem Anpfiff im Stadionumlauf reanimiert werden und wurde ins Krankenhaus gebracht. In der 60. Minute teilte RB Leipzig auf X mit, dass der Fan dort verstorben war.

Magdeburg setzte die ersten Akzente und zwang RB-Keeper Maarten Vandevoordt früh zu zwei starken Paraden. Nach einem Stoß von Willi Orban und Foul von Lukas Klostermann gegen Falko Michel entschied Schiedsrichter Felix Zwayer auf Strafstoß – Gnaka verwandelte sicher.