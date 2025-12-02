- Anzeige -

Eingeführt wurde der Wettbewerb schon 1935 unter dem Namen Tschammerpokal und auch während des Zweiten Weltkrieges ausgetragen, damals auch unter Teilnahme von Mannschaften aus Österreich. Während dieser Kriegszeit gab es laut dem Portal "transfermarkt.de" mit dem Österreicher Ernst Ocwirk (16 Jahre, zwei Monate, zehn Tage) tatsächlich einen noch jüngeren Torschützen als Eichhorn.

Eichhorn löst Ex-BVB-Star Jude Bellingham ab Mit seinem Tor löste Eichhorn jetzt den früheren Dortmunder Jude Bellingham ab, der im September 2020 im Alter von 17 Jahren, zwei Monaten und 16 Tagen im DFB-Pokal in Duisburg traf.

