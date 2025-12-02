- Anzeige -
DFB-POkal

Hertha BSC: Kennet Eichhorn ist nun jüngster Torschütze im DFB-Pokal

  • Veröffentlicht: 02.12.2025
  • 19:10 Uhr
  • ran.de

Beim Heimspiel von Hertha BSC im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Kaiserslautern erzielte Kennet Eichhorn das Rekordtor des Wettbewerbs.

Am Dienstagabend hat Kennet Eichhorn im Berliner Olympiastadion Geschichte geschrieben.

Das Juwel von Hertha BSC erzielte im Alter von 16 Jahren, vier Monaten und fünf Tagen den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Damit ist Eichhorn nun der jüngste Torschütze im DFB-Pokal, wie er in seiner heutigen Form stattfindet.

Eingeführt wurde der Wettbewerb schon 1935 unter dem Namen Tschammerpokal und auch während des Zweiten Weltkrieges ausgetragen, damals auch unter Teilnahme von Mannschaften aus Österreich.

Während dieser Kriegszeit gab es laut dem Portal "transfermarkt.de" mit dem Österreicher Ernst Ocwirk (16 Jahre, zwei Monate, zehn Tage) tatsächlich einen noch jüngeren Torschützen als Eichhorn.

Eichhorn löst Ex-BVB-Star Jude Bellingham ab

Mit seinem Tor löste Eichhorn jetzt den früheren Dortmunder Jude Bellingham ab, der im September 2020 im Alter von 17 Jahren, zwei Monaten und 16 Tagen im DFB-Pokal in Duisburg traf.

FC Bayern - Eberl verteidigt sich nach Neuer-Aussage

Hinter Bellingham ist Giovanni Reyna (damals ebenfalls Borussia Dortmund) auf Platz 3. Der US-Amerikaner traf im Februar 2020 bei der 2:3-Pleite in Bremen im Alter von 17 Jahren, zwei Monaten und 22 Tagen erstmals im DFB-Pokal.

Weitere große Namen wie Mathys Tel (FC Bayern), Julian Draxler (Schalke) oder Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) zählen nach wie vor zu den jüngsten Torschützen der Pokalgeschichte.

