DFB-Pokal live: Spiele, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Free-TV und im Joyn-Livestream

Der DFB-Pokal 2025/26 läuft. ran hat alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb. 64 Teams kämpfen jedes Jahr um den DFB-Pokal. Das Finale in dieser Saison steigt am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion, wo der Nachfolger von Titelverteidiger VfB Stuttgart ermittelt wird. Am 07.12. ab 19:15: Die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals live im Stream auf Joyn Das Achtelfinale ist Geschichte. Borussia Dortmund schied dabei am Dienstag gegen Bayer Leverkusen aus, RB Leipzig setzte sich gegen Magdeburg durch. Der FC Bayern qualifizierte sich nach einem 3:2-Sieg gegen Union Berlin ebenso für das Viertelfinale wie der VfB Stuttgart (2:0 vs. den VfL Bochum).

Der Grund: Insgesamt sicherten sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Live-Rechte an 15 Pokalspielen in dieser Saison - vier in Runde 1, zwei in Runde 2, jeweils drei im Achtel- und Viertelfinale, die beiden Halbfinals und das Endspiel. Da gestern nur eine Partie im frei empfangbaren Fernsehen lief, sind es heute eben zwei. Wann sind die weiteren Runden? Wer ist noch dabei? ran hat alle Infos zum DFB-Pokal 2025/26.

DFB-Pokal 2025/26 live: Wann finden die Runden statt? 1. Runde: 15. bis 18. August und 26./27. August 2025

2. Runde: 28./29. Oktober 2025

Achtelfinale: 2./3. Dezember 2025

Viertelfinale: 3./4. und 10./11. Februar 2026

Halbfinale: 21./22. April 2026

Finale: 23. Mai 2026

DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei? Alle teilnehmenden Teams hier in der Übersicht.

DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Spiele fanden im Achtelfinale statt?

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 1. Runde 2. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale DFB-Pokal 18:00 Hertha BSC Hertha BSC 6:1 Beendet K'lautern 1. FC Kaiserslautern 18:00 Bor. Mönchengladbach M'gladbach 1:2 Beendet St. Pauli FC St. Pauli 21:00 Borussia Dortmund Dortmund 0:1 Beendet Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 RB Leipzig RB Leipzig 3:1 Beendet Magdeburg 1. FC Magdeburg 18:00 VfL Bochum Bochum 0:2 Beendet Stuttgart VfB Stuttgart 18:00 SC Freiburg Freiburg 2:0 Beendet Darmstadt SV Darmstadt 98 20:45 1. FC Union Berlin Union Berlin 2:3 Beendet FC Bayern Bayern München 20:45 Hamburger SV Hamburg 2:4 Beendet Holstein Kiel Holstein Kiel i.E.

DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Spiele fanden in der 2. Runde statt? 1. FC Heidenheim vs. Hamburger SV 0:1

Hertha BSC vs. SV Elversberg 3:0

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund 3:5 n.E.

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel 0:1

Energie Cottbus vs. RB Leipzig 1:4

Borussia Mönchengladbach vs. Karlsruher SC 3:1

FC Augsburg vs. VfL Bochum 0:1

FC St. Pauli vs. 1899 Hoffenheim 10:9 n.E.

FV Illertissen vs. 1. FC Magdeburg 0:3

SpVgg Greuther Fürth vs. 1. FC Kaiserslautern 0:1

SC Paderborn vs. Bayer Leverkusen 2:4 n.V.

1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart 0:2

1. FC Union Berlin vs. Arminia Bielefeld 2:1 n.V.

SV Darmstadt 98 vs. FC Schalke 04 4:0

Fortuna Düsseldorf vs. SC Freiburg 1:3

1. FC Köln vs. FC Bayern München 1:4

DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Spiele fanden in der 1. Runde statt? SG Sonnenhof-Großaspach vs. Bayer Leverkusen 0:4

1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Magdeburg 1:3

FC Gütersloh vs. 1. FC Union Berlin 0:5

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen 1:0

BFC Dynamo vs. VfL Bochum 1:3 n.V.

FK Pirmasens vs. Hamburger SV 1:2 n.V.

Bahlinger SC vs. 1. FC Heidenheim 0:5

Hansa Rostock vs. 1899 Hoffenheim 0:4

SV Sandhausen vs. RB Leipzig 2:4

Eintracht Norderstedt vs. FC St. Pauli 2:3 n.E.

FV Illertissen vs. 1. FC Nürnberg 6:5 n.E.

SV Hemelingen vs. VfL Wolfsburg 0:9

Energie Cottbus vs. Hannover 96 1:0

Sportfreunde Lotte vs. SC Freiburg 0:2

VfB Lübeck vs. SV Darmstadt 98 1:2

FV Engers 07 vs. Eintracht Frankfurt 0:5

Viktoria Köln vs. SC Paderborn 07 1:3

1. FC Lok Leipzig vs. FC Schalke 04 0:1 n.V.

Blau-Weiß Lohne vs. SpVgg Greuther Fürth 0:2

Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln 1:2

ZFC Meuselwitz vs. Karlsruher SC 0:5

RSV Eintracht 1949 vs. 1. FC Kaiserslautern 0:7

Atlas Delmenhorst vs. Borussia Mönchengladbach 2:3

FC 08 Homburg vs. Holstein Kiel 0:2

Hallescher FC vs. FC Augsburg 0:2

SSV Ulm 1846 vs. SV 07 Elversberg 0:1

Dynamo Dresden vs. 1. FSV Mainz 05 0:1

1. FC Schweinfurt vs. Fortuna Düsseldorf 2:4

Preußen Münster vs. Hertha BSC 3:5 n.E.

Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund 0:1

Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart 7:8 n.E.

SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München 2:3

