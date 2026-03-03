Die spanische Zeitung "Marca" nannte es die "nächste Katastrophe im Bernabeu": Real Madrid verlor 0:1 gegen den Tabellenelften FC Getafe und musste somit einen harten Rückschlag im Titelkampf einstecken. Es hätte allerdings noch schlimmer kommen können.

Real Madrid kassierte gegen den FC Getafe die zweite Liga-Niederlage in Folge: Die "Königlichen" mussten ohne den verletzten Superstar Kylian Mbappe antreten und schafften es nach einem Gegentor in der 39. Minute nicht, sich zu behaupten.

In der Nachspielzeit sah Madrids Franco Mastantuono wegen Schiedsrichter-Beleidigung Rot und kurz drauf musste auch Getafe-Profi Liso nach Gelb-Rot vom Platz.

Allerdings bot sich auch Antonio Rüdiger für ein frühzeitiges Verlassen des Platzes an. Bereits nach 27 Minuten traf der deutsche Nationalspieler den bereits am Boden liegenden Diego Rico mit dem Knie im Gesicht.

Rico wälzte sich daraufhin unter scheinbaren Schmerzen am Boden, doch die Aktion wurde von Schiedsrichter Alejandro Muniz scheinbar als unabsichtlich gewertet und dementsprechend nicht geahndet.