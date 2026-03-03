Fussball
Real Madrid: Antonio Rüdiger hätte "ihm den Kiefer brechen können" - Fans gehen auf die Barrikaden
- Aktualisiert: 03.03.2026
- 13:02 Uhr
- Anne Malin
Die spanische Zeitung "Marca" nannte es die "nächste Katastrophe im Bernabeu": Real Madrid verlor 0:1 gegen den Tabellenelften FC Getafe und musste somit einen harten Rückschlag im Titelkampf einstecken. Es hätte allerdings noch schlimmer kommen können.
Real Madrid kassierte gegen den FC Getafe die zweite Liga-Niederlage in Folge: Die "Königlichen" mussten ohne den verletzten Superstar Kylian Mbappe antreten und schafften es nach einem Gegentor in der 39. Minute nicht, sich zu behaupten.
In der Nachspielzeit sah Madrids Franco Mastantuono wegen Schiedsrichter-Beleidigung Rot und kurz drauf musste auch Getafe-Profi Liso nach Gelb-Rot vom Platz.
Allerdings bot sich auch Antonio Rüdiger für ein frühzeitiges Verlassen des Platzes an. Bereits nach 27 Minuten traf der deutsche Nationalspieler den bereits am Boden liegenden Diego Rico mit dem Knie im Gesicht.
Rico wälzte sich daraufhin unter scheinbaren Schmerzen am Boden, doch die Aktion wurde von Schiedsrichter Alejandro Muniz scheinbar als unabsichtlich gewertet und dementsprechend nicht geahndet.
Mediale Aufruhr: Rüdiger-Entscheidung umstritten
Im Nachgang der Partie gab es in den spanischen Medien reichlich Diskussionen um den Vorfall. Die "Cadena Ser" schrieb: "Rüdiger hätte Rico an Ort und Stelle den Kiefer brechen können." Es sei unverständlich, warum diese Aktion keinerlei Folgen getragen hätte.
Der ehemalige Schiedsrichter Alfonso Perez Burrull forderte: "Das ist eine Aktion, die vom VAR hätte überprüft werden sollen, denn meiner Ansicht nach hätte Rüdiger vom Platz gestellt werden müssen."
Auch online regten sich Fans über die fehlende Reaktion des Schiedsrichters auf: "In der Premier League würde er in Roten Karten schwimmen", kommentierte ein User auf der Kurznachrichtenplattform "X". Ein anderer Post mit über 10.000 Likes forderte: "Rüdiger hat keine Intention, das Spiel zu spielen, er will nur Spieler verletzen. Er muss gesperrt werden!"
