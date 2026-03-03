Cristiano Ronaldo: Flucht aus Saudi-Arabien nach Raketenangriff

Superstar Cristiano Ronaldo hat Saudi-Arabien nach den iranischen Drohnen-Angriffen wohl kurzerhand erst einmal verlassen.

Nachdem die USA und Israel einen gemeinsamen Angriff auf den Iran gestartet hatte, hat der neu entfachte Nahostkonflikt nun auch Saudi-Arabien erfasst.

Als Reaktion auf die Angriffe schoss der Iran Drohnen auf die US-Botschaft in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ab. Diese Attacke dürfte wohl nun Cristiano Ronaldo dazu veranlasst haben, die Region erst einmal zu verlassen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der 41-jährige Portugiese am Montagabend Riad via Privatjet verlassen haben und nach Madrid geflogen sein. Den Privatjet hat sich CR7 erst kürzlich gekauft. Kolportierter Preis: 72 Millionen Euro.