WM 2026: Boykott des Iran droht - welches Land könnte nachrücken?

100 Tage vor Beginn der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko droht durch den Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten ein Endrunden-Boykott des für das Turnier qualifizierten Irans. Nach den Angriffen von den USA und Israel droht möglicherweise ein Boykott des Iran für die WM-Endrunde 2026. "Sicher ist, dass nach diesem Angriff nicht zu erwarten ist, dass wir hoffnungsvoll auf die WM blicken", sagte Mehdi Taj, Präsident des iranischen Fußball-Verbandes. Kommentar: Nagelsmann sorgt für unnötige Unruhe Vom Fußball-Weltverband FIFA gab es bislang noch keine konkreten Aussagen für den Fall eines WM-Boykotts des Iran. Laut Generalsekretär Mattias Grafström werde man die "Situation beobachten". Doch was würde konkret passieren, wenn der Iran sich tatsächlich für einen Boykott der WM 2026 entscheiden würde?

Irak oder Vereinigte Arabische Emirate würden nachrücken Die FIFA-Regularien sind für den Fall eines Boykotts oder Ausschlusses eines eigentlich für eine WM qualifizierten Landes klar. Demnach würde eine andere Nation nachrücken, die aber aus demselben Kontinental-Verband kommt. Im Fall des Irans würde bei einem Boykott also ein anderes asiatisches Land nachrücken. Das wäre demzufolge der Irak, der allerdings noch im interkontinentalen Playoff spielt. Sollte sich der Irak über diesen Weg für die WM qualifizieren, würden die Vereinigten Arabischen Emirate für den Iran bei der WM 2026 antreten.

Ein WM-Boykott bzw. -Rückzug hätte in jedem Fall historische Dimensionen. Zuletzt verzichteten 1950 bei der ersten WM nach dem Zweiten Weltkrieg mit Schottland, der Türkei, Indien und Frankreich auf eine Endrunden-Teilnahme.

