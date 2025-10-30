Anzeige
Fußball

DFB-Pokal - Stuttgart-Profi Undav kritisiert Gegenspieler Kohr: "Bekannt dafür, Leute zu verletzen"

  • Aktualisiert: 30.10.2025
  • 11:42 Uhr
  • SID

Stuttgart-Stürmer Deniz Undav ärgert sich im Pokal über seinen Mainzer Gegenspieler Dominik Kohr - und hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg.

Erst beschwerte sich Deniz Undav noch auf dem Platz über Dominik Kohr, dann trat er verbal am Mikro nach.

"Der Kohr ist nur am Foulen gewesen, vor allem nach seiner Gelben Karte", schimpfte der Fußball-Nationalspieler nach dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05 (2:0) bei "Sky" und ergänzte: "Der hat danach noch zwei, drei, vier Fouls gespielt."

Der Mainzer sei "bekannt dafür, Leute zu verletzen", fügte Undav an, "deswegen sollte er irgendwann auch mal bestraft werden dafür".

Anzeige
Anzeige

Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn

Anzeige

Am Mittwochabend blieb es bei der Verwarnung (38.) nach einem Foul an Angelo Stiller, der danach behandelt werden musste, aber weiterspielen konnte.

Weil Kohr jedoch weitere Vergehen beging, beschwerte sich Undav alsbald bei Schiedsrichter Deniz Aytekin und sah dafür seinerseits Gelb (61.) - "verdient", wie der Stuttgarter zugab. "

Aber irgendwann musst du als Schiri auch mal das Spiel unterbinden", betonte Undav mit Blick auf Kohr.

Anzeige

Deniv Undav kritisiert harte Gangart von Mainz 05

Der war aus Undavs Sicht aber nicht der einzige Gegenspieler, der sich unfairer Mittel bediente. "Mainz hat sehr viele Fouls gespielt, sehr viele unnötige, immer ein bisschen nachgetreten", sagte er über die Spielweise der 05er, "aber wir haben uns nicht provozieren lassen."

Der Lohn: der zweite Sieg gegen Mainz nach dem 2:1 in der Bundesliga binnen vier Tagen und der Einzug ins Achtelfinale.

Mehr News und Videos zum Fußball
Urs Meier DFB Pokal
News

Urs Meier: Referees werden durch den VAR schlechter

  • 30.10.2025
  • 12:36 Uhr
Der FC Liverpool verliert und erntet Spott
News

"Bitte spielt gegen uns" - San Marino verspottet Liverpool

  • 30.10.2025
  • 11:49 Uhr
Zehntausende Dynamofans zu Gast im Olympiastadion; DFB-Pokal, 2. Runde: Hertha BSC - SG Dynamo Dresden; Fußball; GER; Saison 2019 2020; Olympiastadion; Berlin; 30. Oktober 2019; *** Tens of thousan...
News

Hertha drohen Dynamo-Randale durch Fan-Invasion

  • 30.10.2025
  • 11:32 Uhr
Die UEFA muss mit einer Klage rechnen
News

Vier Milliarden: Hohe Schadenersatzforderung an UEFA

  • 30.10.2025
  • 11:14 Uhr
1. FC Union Berlin v VfB Stuttgart - Bundesliga
News

Labbadia offenbar vor Bundesliga-Rückkehr

  • 30.10.2025
  • 11:06 Uhr
imago images 1067782710
News

Wettskandal: Türkei droht Ausschluss von der Fußball-WM

  • 30.10.2025
  • 11:02 Uhr
Arsenals Max Dowman ist erst 15 Jahre alt
News

Teenager beeindruckt Arsenal-Coach

  • 30.10.2025
  • 10:44 Uhr
COLOGNE, GERMANY - OCTOBER 29: Bayern Munchen goalkeeper Jonas Urbig looks on during the DFB Cup match between 1. FC Koln and FC Bayern Munchen at RheinEnergieStadion on October 29, 2025 in Cologne...
News

Neuer-Nachfolger? Urbig mit eindeutigem Fingerzeig

  • 30.10.2025
  • 10:34 Uhr
Beier
News

Abseits? BVB-Treffer sorgt für VAR-Diskussionen

  • 30.10.2025
  • 10:24 Uhr
Cottbus-Leipzig
News

DFB-Pokal: Fan nach Zusammenbruch verstorben

  • 30.10.2025
  • 10:23 Uhr