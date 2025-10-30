Stuttgart-Stürmer Deniz Undav ärgert sich im Pokal über seinen Mainzer Gegenspieler Dominik Kohr - und hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg.

Erst beschwerte sich Deniz Undav noch auf dem Platz über Dominik Kohr, dann trat er verbal am Mikro nach.

"Der Kohr ist nur am Foulen gewesen, vor allem nach seiner Gelben Karte", schimpfte der Fußball-Nationalspieler nach dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05 (2:0) bei "Sky" und ergänzte: "Der hat danach noch zwei, drei, vier Fouls gespielt."

Der Mainzer sei "bekannt dafür, Leute zu verletzen", fügte Undav an, "deswegen sollte er irgendwann auch mal bestraft werden dafür".