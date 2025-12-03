Der FC Bayern zittert sich gegen Union Berlin in die nächste Pokalrunde, besteht dabei aber einen großen Härtetest. Ein Kommentar. Von Justin Kraft Eigentlich war im DFB-Pokal alles angerichtet für eine weitere Pokalenttäuschung. Der FC Bayern München befindet sich gerade in einer fast unvermeidbaren Phase. So stark die Serie zum Saisonstart auch war, so absehbar war es, dass sie bald in ein kleines Formloch rutschen würden. Im Leistungssport ist das normal. Weder im Einzelsport noch im Mannschaftssport kommt es vor, dass jemand seine Bestform über eine ganze Saison halten kann. Bayern-Fans toben wegen Schiri! Für die Bayern kommt noch der Faktor Klub-WM hinzu. Eine echte Pause gab es im Sommer nicht. Der Mannschaft ist das anzumerken. Ob es physisch einen großen Unterschied macht, ist angesichts der Fitness der Spieler fraglich. Gerade mental ist die Herausforderung jedoch riesig. Und dann war da noch dieser Gegner. Union Berlin hatte den Münchnern daheim schon viermal in sieben Versuchen ein Unentschieden abgerungen. Die letzten beiden Heimspiele gegen den FCB waren ein 1:1 und ein 2:2.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Und so war die Ausgangslage eindeutig: Für den Rekordpokalsieger würde dieses Spiel zum großen Test werden. Auch vor dem Hintergrund, dass man in den vergangenen fünf Pokalsaisons frühzeitig ausgeschieden war – an Abenden mit sehr ähnlichen Vorzeichen.

- Anzeige -

FC Bayern besteht härteste Prüfung, aber ... Schaut man auf die erste Halbzeit gegen Union Berlin und das Endergebnis, fällt das Fazit klar aus: Prüfung bestanden. Nimmt man das Auswärtsspiel in Köln noch dazu, hatten die Münchner jetzt schon zwei Spiele, über die man zu Recht sagen kann, dass sie mindestens eines davon in den vergangenen Jahren verloren hätten. Gerade in der aktuellen Saisonphase, wo es fußballerisch nicht mehr perfekt läuft, zeigen die Bayern eine Widerstandsfähigkeit, die ihnen in den Vorjahren oft fehlte. Mannschaften, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, eint sehr oft, dass sie in ihren schwächeren Saisonphasen dennoch die entsprechenden Ergebnisse eingefahren haben. Leverkusen erlangte erst jüngst Berühmtheit als "Laterkusen", weil sie oft in der Nachspielzeit trafen. Selbiges gelang den Bayern zuletzt in Berlin-Köpenick in der Bundesliga oder etwa gegen den FC St. Pauli.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

DFB-Pokal: Bochum-Account rastet nach VAR-Ärger aus