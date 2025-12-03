- Anzeige -

Vincent Kompany, Bayern-Trainer zum Spiel: "Ich war schon zufrieden mit unserer ersten Halbzeit. Ich glaube, auf diesem Platz haben wir sehr, sehr viel richtig gemacht. Aber die zweite Halbzeit war eine Kampfhalbzeit. Ich habe es auch erlebt als Spieler. Ich weiß, dass es dazugehört. Wir haben die Standards sehr, sehr gut verteidigt." über das Elfmeter-Foul von Harry Kane: "Für mich war das kein Elfmeter bei Harry. Das will ich schon ganz deutlich sagen. Ich habe da eine persönliche Meinung zu. Das ist ein physisches Spiel. Der Arm vom Gegner ist genau an der gleichen Position, nur 30 Zentimeter tiefer. Nicht alles im Gesicht ist ein Foul. Ich bin der Meinung, wenn man zum Ball geht und seinen Fokus auf den Ball hat, dann ist es kein Elfmeter. Aber ich bin natürlich ein alter Verteidiger." über die Verletzung von Aleksandar Pavlovic: "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Seine Muskeln haben zugemacht, glaube ich. Das ist meistens nicht so schlimm. Aber natürlich, wir haben jetzt drei Spiele in sechs Tagen. Wir sind in allen drei Wettbewerben dabei. Wir wollen in die letzten Spiele vor Weihnachten noch mit viel Energie gehen. Dann sind wir im nächsten Jahr in einer guten Position."

Konrad Laimer, Bayern-Verteidiger über den Sieg: "Das Wichtigste ist, dass wir weiter sind. Wir wussten alle, dass das heute nicht leicht wird. Wir wussten alle, dass das immer schwierig ist. Ich glaube, wir hatten die volle Packung heute wieder und ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht, besser als in der zweiten Halbzeit. Am Ende kriegst du dann wieder zwei Elfmeter, machst aber auch selber drei Standardtore." ob sich die Bayern bei der Aggressivität bei Ecken etwas von Arsenal abgeschaut haben: "Nein, nicht wirklich von Arsenal oder von irgendeiner anderen Mannschaft. Ich glaube, wir haben immer irgendwo ein Konzept, wie jede Mannschaft, wo du einen Block setzt, wo du dich hinstellst. Aber natürlich auch so, dass du kein Foul machst. Für mich ist es normal, dass du da irgendwo im Weg stehst und es für den Torwart oder den Verteidiger irgendwie schwierig machst. Standards sind einfach ein wichtiges Thema im Fußball, vor allem bei so engen Spielen. Und ich bin sehr froh, dass wir das heute in unsere Stärke umwandeln konnten."

Joshua Kimmich, Bayern-Mittelfeldspieler über die Bedeutung des Sieges: "Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal im DFB-Pokal über den Winter hinausgekommen sind. Die letzten fünf, sechs Jahre war jedes Mal noch vor Dezember Schluss. Dementsprechend war das sehr wichtig, dass wir das heute geschafft haben. Wir haben dieses Ziel vor Augen, wieder hierher nach Berlin zu kommen und daran arbeiten wir. Heute war es ein ganz, ganz wichtiger Sieg." über die Qualität des Spiels: "Es war ein einziger Kampf. In der ersten Halbzeit haben wir es noch geschafft, spielerische Elemente reinzubekommen. In der zweiten haben wir es dann gar nicht mehr geschafft. Von Union kamen viele hohe, lange Bälle. Sie versuchen dann auch, Mann gegen Mann zu pressen. Das muss man ihnen absolut zugutehalten. Der Platz kommt ihnen natürlich entgegen. Da ist es schwierig, mal drei flache Pässe am Stück zu spielen und dementsprechend wird es dann ein einziges Ackern und Rammeln von allen Spielern. Die zweite Halbzeit war, glaube ich, nicht ganz so attraktiv. Viele Duelle, viele Standards, viele Einwürfe, Ecken. Ich weiß nicht, wie es für einen neutralen Zuschauer aussah, aber es war jetzt nicht viel spielerisches Element dabei."

Müller, Kroos, Neuer und Co.: Die erfolgreichsten deutschen Titeljäger in der Geschichte 1 / 10 © 2025 Getty Images Die erfolgreichsten deutschen Spieler in der Geschichte

Deutsche Spieler zählen seit jeher zu den eifrigsten Titelsammlern im internationalen Fußball. Doch welche Stars aus dem Land des viermaligen Weltmeisters haben tatsächlich die meisten Erfolge vorzuweisen? Wir präsentieren das Ranking der neun erfolgreichsten deutschen Titeljäger. Wenig überraschend stammt der Großteil der gewonnenen Trophäen aus Zeiten im Trikot des FC Bayern. © imago images/Sportfoto Rudel 8. (geteilt) Mehmet Scholl (55) mit 19 Titeln

Gewonnene Titel: 1x Europameister (1996); 1x Champions-League-Sieger (2001); 8x Deutscher Meister (1994, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2006); 5x Deutscher Pokalsieger (1998, 2000, 2003, 2005, 2006); 1x UEFA-Cup-Sieger (1996); 3x Deutscher Ligapokalsieger (1998, 2000, 2001)

Position: Offensives Mittelfeld

Vereine: Karlsruher SC, FC Bayern München © IMAGO/HMB-Media 8. (geteilt) Franz Beckenbauer (78 †) mit 19 Titeln

Gewonnene Titel: 1x Weltmeister (1974); 1x Europameister (1972); 3x Europapokal-der-Landesmeister-Sieger (1974, 1975, 1976); 5x Deutscher Meister (1969, 1972, 1973, 1974, 1982); 4x Deutscher Pokalsieger (1966, 1967, 1969, 1971); 1x Europapokal-der-Pokalsieger-Sieger (1967); 1x Weltpokalsieger (1976); 3x NASL Soccer Bowl Champion (1977, 1978, 1980)

Position: Libero

Vereine: FC Bayern München, New York Cosmos, Hamburger SV © IMAGO/Sven Simon 7. Phillip Lahm (42) mit 22 Titeln

Gewonnene Titel: 1x Weltmeister (2014); 1x Champions-League-Sieger (2013); 8x Deutscher Meister (2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); 6x Deutscher Pokalsieger (2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016); 1x UEFA-Supercup-Sieger (2013); 1x FIFA-Klub-Weltmeister (2014); 3x Deutscher Superpokalsieger (2010, 2012, 2016); 1x Deutscher Ligapokalsieger (2008)

Position: Rechtsverteidiger

Vereine: FC Bayern München, VfB Stuttgart © imago images/Thomas Exler 6. Oliver Kahn (56) mit 24 Titeln

Gewonnene Titel: 1x Europameister (1996); 1x Champions-League-Sieger (2001); 8x Deutscher Meister (1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008); 6x Deutscher Pokalsieger (1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008); 1x UEFA-Cup-Sieger (1996); 1x Weltpokalsieger (2001); 6x Deutscher Ligapokalsieger (1998, 1999, 2000, 2001, 2005, 2008)

Position: Torwart

Vereine: Karlsruher SC, FC Bayern München © IMAGO/Sven Simon 5. Bastian Schweinsteiger (41) mit 25 Titeln

Gewonnene Titel: 1x Weltmeister (2014); 1x Champions-League-Sieger (2013); 8x Deutscher Meister (2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014); 7x Deutscher Pokalsieger (2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014); 1x UEFA-Supercup-Sieger (2013); 1x Europa-League-Sieger (2017); 2x Deutscher Superpokalsieger (2010, 2012); 1x Englischer Ligapokalsieger (2017); 1x Englischer Pokalsieger (2016); 2x Deutscher Ligapokalsieger (2005, 2008)

Position: Zentrales Mittelfeld

Vereine: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire © IMAGO/Steinsiek.ch 4. Jerome Boateng (37) mit 29 Titeln

Gewonnene Titel: 1x Weltmeister (2014); 2x Champions-League-Sieger (2013, 2020); 9x Deutscher Meister (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021); 5x Deutscher Pokalsieger (2013, 2014, 2016, 2019, 2020); 1x UEFA-Supercup-Sieger (2013, 2020); 2x FIFA-Klub-Weltmeister (2014, 2021); 5x Deutscher Superpokalsieger (2012, 2016, 2017, 2018, 2020); 1x U21-Europameister (2009); 1x Englischer Pokalsieger (2011)

Position: Innenverteidiger

Vereine: Hertha BSC, Hamburger SV, Manchester City, FC Bayern München, Olympique Lyon, US Salernitana, LASK Linz © IMAGO/Philippe Ruiz 2. (geteilt) Manuel Neuer (39) mit 34 Titeln

Gewonnene Titel: 1x Weltmeister (2014); 2x Champions-League-Sieger (2013, 2020); 12x Deutscher Meister (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025); 6x Deutscher Pokalsieger (2011, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020); 2x UEFA-Supercup-Sieger (2013, 2020); 2x FIFA-Klub-Weltmeister (2014, 2021);

8x Deutscher Superpokalsieger (2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2025); 1x U21-Europameister (2009)

Position: Torwart

Vereine: FC Schalke 04, FC Bayern München © IMAGO/NurPhoto 2. (geteilt) Toni Kroos (35) mit 34 Titeln

Gewonnene Titel: 1x Weltmeister (2014); 6x Champions-League-Sieger (2013, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024); 3x Deutscher Meister (2008, 2013, 2014); 4x Spanischer Meister (2017, 2020, 2022, 2024); 5x UEFA-Supercup-Sieger (2013, 2014, 2016, 2017, 2022); 3x Deutscher Pokalsieger (2008, 2013, 2014); 6x FIFA-Klub-Weltmeister (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2023); 1x Spanischer Pokalsieger (2023); 1x Deutscher Superpokalsieger (2012); 4x Spanischer Superpokalsieger (2017, 2019, 2021, 2023)

Position: Zentrales Mittelfeld

Vereine: FC Bayern München, Bayer Leverkusen, Real Madrid © IMAGO/Imagn Images 1. Thomas Müller (36) mit 35 Titeln

Gewonnene Titel: 1x Weltmeister (2014); 2x Champions-League-Sieger (2013, 2020); 13x Deutscher Meister (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025); 6x Deutscher Pokalsieger (2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020); 2x UEFA-Supercup-Sieger (2013, 2020); 2x FIFA-Klub-Weltmeister (2014, 2021);

8x Deutscher Superpokalsieger (2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022); 1x Kanadischer Pokalsieger (2025)

Position: Hängende Spitze

Vereine: FC Bayern München, Vancouver Whitecaps FC

über den Traum vom Finale in Berlin: "Ich finde, das ist mit das emotionalste Spiel im Jahr, wenn man ein Finale bestreiten kann. Wir sind jetzt noch ein Stück weit davon entfernt, aber trotzdem ist das ein Ziel, für das man arbeitet, weil da die Stimmung schon herausragend ist. Da wollen wir dabei sein."

Kommentar: Bayern besteht seine größte Prüfung

Steffen Baumgart, Union-Trainer "Die Enttäuschung überwiegt derzeit wegen der guten Leistung und der Erkenntnis, dass nicht mehr rausgekommen ist. Aber das gehört auch dazu. Irgendwie mal ein bisschen dran zu sein, reicht nicht. Wir haben ja ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, gerade auch in der zweiten Halbzeit so zurückzukommen nach mehreren Nackenschlägen. Ich glaube, das zeichnet die Mannschaft aus. Ich glaube, wir haben es sehr gut gemacht und trotzdem hat es nicht gereicht. Deswegen überwiegt ein bisschen die Enttäuschung. Aber ich glaube, morgen sagt man dann: 'Okay, das war doch nicht so schlecht.'"