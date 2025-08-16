DFB-Pokal: VfL Wolfsburg mit Tor-Rekord gegen Fünftligist SV Hemelingen

Souveräner Start in die neue Saison: Der VfL Wolfsburg setzt sich in der ersten Runde des DFB-Pokals deutlich durch.

Der VfL Wolfsburg hat im ersten Pflichtspiel unter seinem neuen Trainer Paul Simonis ohne Probleme die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht - und einen Vereinsrekord aufgestellt.

Beim Fünftligisten SV Hemelingen aus Bremen gewann der Fußball-Bundesligist seine Erstrundenpartie am Samstag mit 9:0 (3:0). Es war der höchste Sieg der Wolfsburger im Pokal, die bisherige Bestmarke datierte aus dem Jahr 2008 (7:0 beim FC Oberneuland).

Moritz Jenz (13.), Andreas Skov Olsen (14.), Lovro Majer (39./Foulelfmeter), Dzenan Pejcinovic (53./76./81.), Mattias Svanberg (61./71.) und Vaclav Cerny (72.) trafen für die haushoch überlegenen Wölfe.

Der 40 Jahre alte Niederländer Simonis, in der Vorsaison in seiner Heimat überraschend Pokalsieger mit Go Ahead Eagles Deventer, soll die Wolfsburger wieder zum Erfolg führen.