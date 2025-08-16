Anzeige
Fußball

DFB-Pokal: VfL Wolfsburg mit Tor-Rekord gegen Fünftligist SV Hemelingen

  • Aktualisiert: 16.08.2025
  • 17:38 Uhr
  • SID

Souveräner Start in die neue Saison: Der VfL Wolfsburg setzt sich in der ersten Runde des DFB-Pokals deutlich durch.

Der VfL Wolfsburg hat im ersten Pflichtspiel unter seinem neuen Trainer Paul Simonis ohne Probleme die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht - und einen Vereinsrekord aufgestellt.

Beim Fünftligisten SV Hemelingen aus Bremen gewann der Fußball-Bundesligist seine Erstrundenpartie am Samstag mit 9:0 (3:0). Es war der höchste Sieg der Wolfsburger im Pokal, die bisherige Bestmarke datierte aus dem Jahr 2008 (7:0 beim FC Oberneuland).

Moritz Jenz (13.), Andreas Skov Olsen (14.), Lovro Majer (39./Foulelfmeter), Dzenan Pejcinovic (53./76./81.), Mattias Svanberg (61./71.) und Vaclav Cerny (72.) trafen für die haushoch überlegenen Wölfe.

Der 40 Jahre alte Niederländer Simonis, in der Vorsaison in seiner Heimat überraschend Pokalsieger mit Go Ahead Eagles Deventer, soll die Wolfsburger wieder zum Erfolg führen.

Anzeige
Anzeige

VfL Wolfsburg: Bundesliga-Auftakt gegen Heidenheim

Zum Ende der abgelaufenen Spielzeit war sein Vorgänger Ralph Hasenhüttl entlassen worden, nachdem er die Europapokalränge klar verpasst hatte.

Simonis' Liga-Debüt steht am kommenden Samstag (15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) beim 1. FC Heidenheim an.

Anzeige
Mehr Fußball-News und Clips
imago images 1065187614
News

Pokal-Sensation! Illterissen schmeißt Nürnberg raus

  • 16.08.2025
  • 18:44 Uhr
Gastspiel im eigenen Stadion für den FC St. Pauli
News

DFB-Pokal: St. Pauli zittert sich eine Runde weiter

  • 16.08.2025
  • 18:21 Uhr
Ist nicht zufrieden: Merlin Polzin
News

Nach Beinahe-Blamage: Polzin kritisiert HSV-Spieler

  • 16.08.2025
  • 17:55 Uhr
16.08.2025, xhettx, Fussball DFB Pokal 1.Runde, SV Sandhausen - RB Leipzig v.l. Ole Werner (RB Leipzig, Trainer) nutzt die Trinkpause für Anpassungen (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOG...
News

Glanzloser Erfolg für Leipzig bei Werner-Debüt

  • 16.08.2025
  • 17:27 Uhr
Hoffenheim besteht mit ganz vielen Neuen in Rostock
News

DFB-Pokal: TSG Hoffenheim schlägt Hansa souverän

  • 16.08.2025
  • 17:21 Uhr
Honsak auf dem Weg zum 2:0
News

DFB-Pokal: 1. FC Heidenheim mit souveränem Sieg

  • 16.08.2025
  • 17:20 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal 2025/26 heute live: Spiele, Zeiten, Teilnehmer, Übertragungen im TV und im Joyn-Livestream

  • 16.08.2025
  • 16:31 Uhr
imago images 1065179400
News

HSV entgeht Pokal-Blamage nur knapp

  • 16.08.2025
  • 15:42 Uhr
Fabio Chiarodia kehrt heim
News

Heimkehr zum Eiscafe: Chiarodia vor besonderem Pokalspiel

  • 16.08.2025
  • 12:35 Uhr
Pascal Gross (Borussia Dortmund, 13) und Jobe Bellingham (Borussia Dortmund, 77) jubeln mit ihren Teamkollegen ueber ein Tor. GER, Sportfreunde Siegen vs Borussia Dortmund, Fussball, Testspiel, Sai...
News

DFB-Pokal live: Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund im Free-TV, Livestream auf Joyn und im Liveticker

  • 16.08.2025
  • 10:39 Uhr