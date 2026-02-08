- Anzeige -
DFB-Pokal: Viertelfinale FC Bayern vs. RB Leipzig vor Absage? Entscheidung fällt am Montag

  • Aktualisiert: 09.02.2026
  • 12:56 Uhr
  • ran.de/SID

Das Pokalspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig steht aufgrund eines Warnstreiks auf der Kippe. Am Montag soll eine Entscheidung fallen.

Am kommenden Mittwoch empfängt der FC Bayern im DFB-Pokal eigentlich RB Leipzig (ab 20:45 Uhr im Liveticker). Ob die Partie stattfindet, ist aktuell aber noch völlig unklar.

Das Problem: Für Mitwoch hat die Gewerkschaft Verdi zu einem ganztägigen Nahverkehrs-Warnstreik unter anderem in München aufgerufen.

Da in der Regel rund die Hälfte der 75.000 Fans aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Allianz Arena kommen, ist ein funktionierender Nahverkehr für die Partie unerlässlich.

Bayern-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen konnte nach dem 5:1-Sieg der Bayern in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag eine Verlegung der Partie nicht ausschließen.

"Wir haben die Entscheidung noch nicht gefällt. Wenn wir glauben, dass das Spiel durchführbar ist, wovon wir alle ausgehen, dann werden wir es natürlich durchführen, weil die Ersatzmöglichkeiten auch sehr überschaubar sind", erklärte der CEO.

Allianz Arena: Busse können U-Bahn nicht ersetzen

Dreesen sprach durch den angekündigten ÖPNV-Streik von einer "Sondersituation. Wir werden sehen müssen, wie wir das organisieren", sagte er und kündigte für Montag weitere Gespräche mit der Polizei, der Stadt und der MVG (Münchner Verkehrsgesellschaft, Anm.d.Red.)an. Danach werde man "mitteilen, ob und wie wir in der Lage sind, das Spiel durchzuführen".

An - und Abfahrt zur Allianz Arena würden auf jeden Fall "zu einer Herausforderung", so der Bayern-Boss. Man könne den Nahverkehr "nicht ersetzen. Wir müssen schauen, ob wir gemeinsam, MVG und der FC Bayern, zumindest Linderung schaffen."

Die MVG prüft eigenen Angaben zufolge, wie große Teile der Fans auch ohne die U-Bahn nach Fröttmaning gelangen könnten. So wird unter anderem über eine eingeschränkte Anbindung an den Busverkehr diskutiert.

Angeblich wurde diese Alternative aber bereits wieder verworfen.

Bayern München - RB Leipzig: Das wäre der Alternativtermin

Gut möglich also, dass die Begegnung stattdessen verschoben wird.

Da Bayern nicht in den Playoffs der Champions League ran muss und Leipzig diese Saison nicht international spielt, würden sich die kommenden beiden Wochen eignen.

Wahrscheinlicher erscheint eine Austragung am Aschermittwoch (18. Februar), da die Münchner zehn Tage später zum Bundesliga-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund (28. Februar) antreten müssen und dann vermutlich diese Woche davor gerne nur zum Training hätten.

