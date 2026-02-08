Das Pokalspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig steht aufgrund eines Warnstreiks auf der Kippe. Am Montag soll eine Entscheidung fallen.

Am kommenden Mittwoch empfängt der FC Bayern im DFB-Pokal eigentlich RB Leipzig (ab 20:45 Uhr im Liveticker). Ob die Partie stattfindet, ist aktuell aber noch völlig unklar.

Das Problem: Für Mitwoch hat die Gewerkschaft Verdi zu einem ganztägigen Nahverkehrs-Warnstreik unter anderem in München aufgerufen.

Da in der Regel rund die Hälfte der 75.000 Fans aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Allianz Arena kommen, ist ein funktionierender Nahverkehr für die Partie unerlässlich.

Bayern-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen konnte nach dem 5:1-Sieg der Bayern in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag eine Verlegung der Partie nicht ausschließen.

"Wir haben die Entscheidung noch nicht gefällt. Wenn wir glauben, dass das Spiel durchführbar ist, wovon wir alle ausgehen, dann werden wir es natürlich durchführen, weil die Ersatzmöglichkeiten auch sehr überschaubar sind", erklärte der CEO.