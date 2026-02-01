Im Viertelfinale des DFB-Pokal trifft der VfB Stuttgart auswärts auf Holstein Kiel. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Ticker. Im Viertelfinale des DFB-Pokal reist der VfB Stuttgart zu Holstein Kiel. Der Titelverteidiger musste im Wettbewerb bislang bereits dreimal auswärts antreten, gewann mit 12:11 nach Elfmeterschießen bei Eintracht Braunschweig, mit 2:0 beim 1. FSV Mainz 05 und mit 2:0 beim VfL Bochum. Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal am 04.02 ab 20:45 Uhr LIVE im Stream auf Joyn Die Gastgeber überraschten schon zweimal. Nach dem 2:0 bei Regionalligist FC 08 Homburg gewannen sie mit 1:0 beim VfL Wolfsburg und mit 5:3 nach Elfmeterschießen beim Hamburger SV. Im Pokal gab es das Duell zweimal: 1970 siegten die Kieler mit 2:1, 2015 behielten die Stuttgarter im hohen Norden mit 2:1 die Oberhand. ran.de zeigt euch alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Match im DFB-Pokal.

+++ Update, 21:30 Uhr: Ergebnis - Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart 0:3 +++ Der VfB Stuttgart hat durch Tore von Undav (56.), Führich (89.) und Karazor (90.+2) mit 3:0 bei Holstein Kiel gewonnen und steht damit im Halbfinale des DFB-Pokals.

+++ Update, 21:30 Uhr: Halbzeit - Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart 0:0 +++ Zur Halbzeit der Partie im DFB-Pokal zwischen Holstein Kiel und 1899 Hoffenheim steht es noch 0:0.

+++ Update, 20:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ Holstein Kiel: Weiner - Nekic, Zec, Ivezic, Tolkin - Meffert, Tohumcu, Davidsen, Kelati - Kapralik, Harres VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstädt - Karazor, Stiller, Leweling, El Khannouss, Führich - Undav

Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal? Spiel: Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart

Wettbewerb: DFB-Pokal, Viertelfinale

Datum: 04. Februar 2026

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Austragungsort: Holstein-Stadion (Kiel)

Viertelfinale im DFB-Pokal: Läuft Kiel vs. Stuttgart heute live im Free-TV? Ja! Das ZDF überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

DFB-Pokal im Livestream: Kiel gegen Stuttgart heute kostenlos auf Joyn sehen Die ZDF-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ZDF-Website und auch in der Mediathek zu finden. Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Achtelfinalpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Holstein Kiel - VfB Stuttgart heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV? Bei Sky. Der Anbieter überträgt alle Spiele des Wettbewerbs live. Für den Empfang der jeweiligen Sender wird allerdings ein Pay-TV-Vertrag benötigt.

Stuttgart zu Gast in Kiel heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Viertelfinale im DFB-Pokal? Einen Liveticker zu Kiel gegen Stuttgart gibt's wie gewohnt auf ran.de.

