- Anzeige -
- Anzeige -
DFB-Pokal

DFB-Pokal: Randalierer vom 1. FC Magdeburg sorgen im Stadion von RB Leipzig für Verwüstung

  • Veröffentlicht: 03.12.2025
  • 17:05 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Während des Auswärtsspiels in Leipzig hinterlassen Fans des 1. FC Magdeburg eine Spur der Verwüstung - und das ungeachtet eines tragischen Vorfalls.

Bilder der Verwüstung in Leipzig!

Rund um das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal bei RB haben Fans des 1. FC Magdeburg in mehreren Bereichen des Stadions randaliert.

Besonders betroffen waren nach Polizeiangaben die Gäste-Toiletten, in denen Waschbecken, Armaturen und Urinale zerstört wurden. Aber auch im Stadion-Innenraum wüteten die Gäste-Anhänger. Sie rissen Sitzschalen aus ihren Halterungen und demolierten Trennwände zu anderen Zuschauer-Bereichen.

Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Zu dem Spiel in Leipzig waren 7.000 Anhänger der Magdeburger angereist. Die Verwüstungen, die von Gäste-Fans angerichtet wurden, sind schockierend genug.

- Anzeige -
- Anzeige -

1. FC Magdeburg: Fans machen Stimmung trotz Todesfall

Noch unverständlicher ist dieser Ausbruch von Gewalt angesichts der Tatsache, dass ein Fan des FCM am Rande der Partie gestorben ist. Normalerweise brechen Fangruppen in solchen Fällen die Unterstützung ab. Die Magdeburger Fans aber machten ungeachtet dessen weiter Stimmung.

Selbst eine offizielle Durchsage im Stadion in der zweiten Halbzeit, wonach der Fan gestorben sei, hatte keinerlei Auswirkungen auf das Verhalten der Magdeburger Anhänger.

Nach dem Spiel erklärte Magdeburgs Sportgeschäftsführer Otmar Schork bei "Sky", dass die Fans die Todesnachricht während der Partie nicht mitbekommen hätten.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1069598246
News

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute live: DFB-Pokal-Achtelfinale im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker - die Aufstellungen

  • 03.12.2025
  • 17:00 Uhr
imago images 1069050828
News

Union Berlin vs. FC Bayern heute live: DFB-Pokal-Achtelfinale im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker

  • 03.12.2025
  • 16:33 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

Darum laufen heute zwei Pokalspiele im Free-TV

  • 03.12.2025
  • 16:32 Uhr
Kovac
News

BVB raus! War's das jetzt mit Schlotterbeck?

  • 03.12.2025
  • 14:54 Uhr
DFB-Pokal
News

DFB-Pokal: Auslosung der Viertelfinals im Free-TV und Livestream

  • 03.12.2025
  • 13:22 Uhr
Deprimiert auf der PK: FCK-Trainer Torsten Lieberknecht
News

Lieberknecht bedient: "Schäme mich in Grund und Boden"

  • 03.12.2025
  • 12:48 Uhr
Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 09) mit Danilho Doekhi (1. FC Union Berlin, 05), mit Janik Haberer (1. FC Union Berlin, 19), GER, 1. FC Union Berlin vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, Bundesliga, 10...
News

Bayern im Pokal unter Druck: Narrativ droht zu kippen

  • 03.12.2025
  • 12:04 Uhr
Ein Fan verstarb rund um die Partie in Leipzig
News

Magdeburg-Fan verstirbt während Pokalspiel in Leipzig

  • 03.12.2025
  • 11:11 Uhr
Dortmund
News

Kurioser Protest: BVB-Fans mit riesiger Brief-Choreo

  • 03.12.2025
  • 10:35 Uhr
Im Viertelfinale: Robert Andrich und Bayer Leverkusen
News

"Vielen Dank!": Leverkusen hat gut lachen

  • 03.12.2025
  • 10:05 Uhr