DFB-Pokal 2023: Fußball in seiner reinsten Form - eine Liebeserklärung

Die zweite Runde des DFB-Pokals in der Saison 2023/24 bot alles: Überraschungssiege, Elfmeterkrimis, volle Stadien und vor allem: Fußball in seiner reinsten Form. Eine Liebeserklärung an die beste Wettbewerbsform Deutschlands.

Von Kai Esser

Es ist eine Phrase, die eigentlich drei Euro kostet: "Im Pokal kann alles passieren". Oder auch: "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze".

Es gab Zeiten, da waren diese Sätze tatsächlich nur Phrasen, nichtssagend. Klar, der Pokal hatte immer schon seine eigenen Gesetze und manchmal verlor der Zweitligist auch gegen den Regionalligisten, aber am Ende stand zumeist der FC Bayern im Finale und holte den Pokal auch in aller Regelmäßigkeit.

Doch in dieser Saison sind die Pokalgesetze so aktiv und so gültig wie fast noch nie - und sie erinnern uns daran, warum wir alle Fußball so lieben.

Alle, die am Fußball beteiligt sind, seien es Spieler, Offizielle, Schiedsrichter und auch Journalisten, haben irgendwann mal als Fans dieses Sports angefangen.

Ein Sport, der so begeisternd ist. Nicht nur, weil das Gefühl eines Torjubels nicht zu beschreiben ist, sondern auch, weil jedes Team bei jedem Spiel eine Chance auf den Sieg hat, sei sie noch so klein.