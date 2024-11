Die "Werkself" gewann im DFB-Pokalfinale 2024 in Berlin mit 1:0 gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und holte damit das nationale Double aus Pokal und Meisterschaft.

Der Startschuss für die 1. Runde fiel bereits am 16. August 2024, das Finale steigt am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion , wo der Nachfolger von Titelverteidiger Bayer Leverkusen dann ermittelt wird.

Das Wichtigste zum DFB-Pokal in Kürze

4. Dezember; 20:45 Uhr: Karlsruher SC vs. FC Augsburg - zum Liveticker

4. Dezember; 20:45 Uhr: RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt - zum Liveticker

4. Dezember; 18:00 Uhr: VfL Wolfsburg vs. TSG Hoffenheim - zum Liveticker

4. Dezember; 18:00 Uhr: 1. FC Köln vs. Hertha BSC - zum Liveticker

3. Dezember; 20:45 Uhr: Werder Bremen vs. Darmstadt 98 - zum Liveticker

3. Dezember; 20:45 Uhr: FC Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen - zum Liveticker

3. Dezember; 18:00 Uhr: Jahn Regensburg vs. VfB Stuttgart - zum Liveticker

3. Dezember; 18:00 Uhr: Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg - zum Liveticker

Die Achtelfinals des DFB-Pokals finden am 3.12. und 4.12. statt. Hier sind alle Begegnungen in der Übersicht:

DFB-Pokal 2024/25: Welche Spiele werden im Free-TV gezeigt?

Im Free-TV werden im Laufe der Pokal-Saison 15 Spiele live und in voller Länge übertragen. ARD und ZDF teilen sich dabei die Rechte. Diese Free-TV-Übertragungen können auch im kostenfreien Livestream auf Joyn abgerufen werden.

Im Achtelfinale zeigt die ARD am Dienstag das Topspiel FC Bayern vs. Bayer Leverkusen im Free-TV. Am folgenden Tag werden direkt zwei Begegnungen im frei empfangbaren Fernsehen im ZDF übertragen: Zunächst das Zweitliga-Duell zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC und im Anschluss der Bundesliga-Kracher Leipzig gegen Frankfurt.