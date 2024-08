DFB-Pokal 2024/25 live: Spiele, Zeiten, Vereine, Übertragung im TV

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start in die DFB-Pokal-Saison 2024/25.

Die "Werkself" gewann im DFB-Pokalfinale 2024 in Berlin mit 1:0 gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und gewann damit das nationale Double aus Pokal und Meisterschaft.

Los geht es mit der 1. Runde am 16. August 2024, das Finale steigt am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion, wo der Nachfolger von Titelverteidiger Bayer Leverkusen dann ermittelt wird.

Die 1. Runde im DFB-Pokal wird von Freitag, 16. August, bis Montag, 19. August 2024, ausgetragen. Zudem spielen Meister sowie Pokalsieger Bayer Leverkusen und Vize-Meister VfB Stuttgart ihre 1. Runde im DFB-Pokal erst am 27. bzw. 28. August 2024.

Das Wichtigste zum DFB-Pokal in Kürze

Grund dafür ist der Supercup am Samstag, 17. August, zwischen Leverkusen und Stuttgart (ab 20:30 Uhr live im Free-TV in SAT.1, auf ran.de und JOYN) .

Auch in der DFB-Pokal-Saison 2024/25 sind neben den Mannschaften aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga unter den 64 Teilnehmern wieder zahlreiche Klubs, die im Amateurbereich spielen.

DFB-Pokal 2024/25: Welche Spiele finden in der 1. Runde statt?

DFB-Pokal 2024/25: Welche Spiele werden im Free-TV gezeigt?

Im Free-TV werden 15 Spiele übertragen. ARD und ZDF teilen sich dabei die Rechte. In der 1. Runde überträgt die ARD am Montag die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Eintracht Frankfurt (20:45 Uhr). Das ZDF zeigt am Freitag das Spiel des SSV Ulm gegen den FC Bayern München (20:45 Uhr).

Im Pay-TV werden von Sky alle 63 Partien des DFB-Pokals live übertragen.