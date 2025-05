DFB-Pokalfinale 2025: Partyplan - So feiert der VfB Stuttgart den Titel - Newsticker

Der VfB Stuttgart hat das Finale des DFB-Pokals gegen Arminia Bielefeld für sich entschieden. ran fasst die wichtigsten News im Ticker zusammen. Freude beim VfB Stuttgart. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß hat das Finale des DFB-Pokals im Berliner Olympiastadion für sich entschieden. Gegen Drittliga-Meister Arminia Bielefeld stand am Ende ein 4:2-Erfolg auf der Anzeigentafel.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Die Schwaben haben nach einer enttäuschenden Saison damit also nicht nur ihren ersten Titel seit 2007 geholt, sondern auch das Ticket für die Teilnahme an der Europa League klar gemacht. ran fasst die wichtigsten News und Entwicklungen rund um das DFB-Pokal-Finale im Ticker zusammen.

Anzeige

+++ Update, 25. Mai: Partyplan: So feiert Stuttgart den Pokalsieg +++ Nach dem Pokalsieg feierten die Spieler des VfB Stuttgart am Samstagabend in einer Location an der Spree, am Sonntag soll dann auch mit den Fans gefeiert werden. Gegen 13:30 Uhr ist die Landung auf dem Stuttgarter Flughafen geplant, um 14 Uhr empfängt Oberbürgermeister Frank Nopper die Mannschaft dann bereits im Rathaus, wo ein Eintrag in das golden Buch der Stadt erfolgen wird. Dann geht es ab zur Party mit den Fans. Ab circa 15:30 Uhr startet der Autokorso, der das Team von der Hauptstätter Straße über die Konrad-Adenauer-Straße zum Schlossplatz fahren wird. Dort steigt dann die große Pokalfeier.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 24. Mai: Stuttgart gewinnt Pokalfinale klar +++ Der VfB Stuttgart hat zum vierten Mal den DFB-Pokal gewonnen. Im Finale im Berliner Olympiastadion besiegte der Bundesligist den Drittliga-Meister Arminia Bielefeld mit 4:2 (3:0). Zuvor hatte der VfB 1954, 1958 und 1997 im Pokal triumphiert, für die Schwaben ist es der erste Titel seit der Meisterschaft 2007. Nick Woltemade (15.), Enzo Millot (22./66.) und Deniz Undav (28.) trafen für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß. Bielefeld verkürzte in der Schlussphase durch den eingewechselten Julian Kania (82.) sowie ein Eigentor von VfB-Verteidiger Josha Vagnoman (85.).

Anzeige

+++ Update, 24. Mai: Polizei stoppt Bielefelder Fanmarsch +++ Kurzer Zwischenfall vor dem Pokalfinale am Abend: Die Fans der Arminia organisierten kurzfristig einen unangekündigten Fanmarsch auf der Heerstraße Richtung Olympiastadion. Die Polizei begleitete die Anhänger zunächst, löste die Ansammlung jedoch kurze Zeit später wieder auf und verbot einen weiteren Fanmarsch. Stattdessen sind die Bielefeld-Fans in kleineren Gruppen auf dem Weg zum Stadion. Anders die Situation beim VfB Stuttgart. Die Fans der Schwaben feierten zunächst am Breitscheidplatz und zogen schließlich zum Theodor-Heuss-Platz weiter, dort begann gegen 16:00 Uhr ein angekündigter Fanmarsch Richtung Olympiastadion.

Anzeige

+++ Update, 24. Mai: VfB Stuttgart tauscht für Pokalfinale den Trikotsponsor +++ Der VfB Stuttgart wird beim Pokalfinale mit einem neuen Trikotsponsor auflaufen. Der bisherige Schriftzug "Winamax" wird aus "vertraglichen Gründen" nicht auf dem Jersey zu sehen sein, wie der Verein mitteilte. Dafür springt kurzfristig die "Landesbank Baden-Württemberg" (LBBW) ein, die ohnehin ab kommender Saison neuer Trikotpartner wird. "Wir sind sehr dankbar für die kurzfristige Bereitschaft der LBBW, das Trikotsponsoring für das Pokalfinale zu übernehmen. Das ist ein starkes Signal unserer Verbundenheit und zeigt die Verlässlichkeit, die unsere Partnerschaft auszeichnet", betonte VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle in einer Mitteilung. Zugleich stellte der Verein klar, dass sich die Verantwortlichen "eine andere, wertschätzende Form des Ausklangs des bestehenden Trikotsponsorings gewünscht" hätten. In der Folge wird auch an all jene Fans gedacht, die sich bereits das exklusive Final-Sondertrikot mit dem bisherigen Sponsor gekauft haben. "Wir werden in der kommenden Woche alle Trikotkäufer kontaktieren und uns bei Ihnen erkenntlich zeigen", versprach Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb. Laut "kicker"-Informationen beruht die verfrühte Abkehr vom französischen Sportwetten-Anbieter "Winamax" auf einer ausgebliebenen Tranche. Demnach blieb das Unternehmen den Stuttgartern 2,5 Millionen Euro schuldig. Daher habe der VfB damit gedroht, den Schriftzug für das Pokalfinale von der Brust zu nehmen, wenn das Geld nicht gezahlt werde. Da dies offenbar nicht geschah, seien die Gespräche mit der "LBBW" in der vergangenen Woche konkretisiert worden.

Anzeige

+++ Update 24. Mai: Offenbar 100.000 Bielefelder in Berlin dabei +++ Arminia Bielefeld kann sich bei der ersten Finalteilnahme im DFB-Pokal offenbar auf gewaltige Unterstützung der eigenen Fans verlassen. Die Stadt Berlin rechnet mit 100.000 Menschen aus der Heimatstadt des Zweitliga-Aufsteigers, wie ein Sprecher der Tourismusgesellschaft "VisitBerlin" auf Anfrage von "Radio Bielefeld" bestätigte. Damit wäre angesichts von rund 330.000 Einwohnern fast jeder dritte Bielefelder an diesem Samstag in der Hauptstadt dabei. Im Stadion selbst wird nicht einmal die Hälfte der Angereisten dabei sein können. Nach Angaben des Vereins standen 24.200 Tickets zur Verfügung, viele weitere Arminia-Fans dürften sich auf anderem Weg Karten besorgt haben, so gingen diverse Tickets auch in den freien Verkauf.

Anzeige

+++ Update 23. Mai: Stuttgart darf auf Einsatz von Stiller hoffen +++ Der VfB Stuttgart darf auf einen Einsatz von Nationalspieler Angelo Stiller im DFB-Pokalfinale hoffen. Der 24-Jährige stand am Freitag beim Abschlusstraining im Berliner Olympiastadion auf dem Platz. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ließ offen, ob der Mittelfeldspieler keine zwei Wochen nach seiner Sprunggelenksverletzung für das Endspiel in Frage kommt. Die Entscheidung über einen Einsatz soll erst am Samstag fallen, so der Coach auf der Pressekonferenz beider Teams am Freitagabend. "Bisher sind die Dinge so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Trotzdem war es eine signifikante Verletzung", sagte der 43-Jährige und fügte an: "Aktuell ist es positiv. Trotzdem müssen wir schauen, wie die Reaktion ausfällt." Er und sein Trainerteam seien "zumindest guter Hoffnung." Stiller hatte sich die Bänderverletzung am 11. Mai im Heimspiel gegen den FC Augsburg (4:0) zugezogen, Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte ihn derweil am Donnerstag für das Final Four in der Nations League.

Anzeige

+++ Update 21. Mai: Arminia plant Gedenktafel im Olympiastadion +++ "Generation sind zuvor gestorben, ohne dieses Spiel zu sehen", heißt es in einer offiziellen Meldung Arminia Bielefelds. Doch die Klub-Verantwortlichen haben sich etwas einfallen lassen. Um allen verstorbenen Arminia-Fans im Olympiastadion zu gedenken und sie symbolisch beim Finale dabei zu haben, wird es hinter dem Marathontor - also der "Heimkurve" Bielefelds im Finale - einen zentralen Gedenkort geben. An einer Gedenkwand können Fans ein Foto im Postkartenformat von verstorbenen Freunden und Angehörigen anbringen.

+++ Update 14. Mai: Hermannsdenkmal erhält Bielefelder XXL-Trikot +++ Was nach dem sensationellen Einzug von Arminia Bielefeld ins DFB-Pokalfinale als KI-Bild viral ging, ist nun Realität geworden: Das Hermannsdenkmal bei Detmold hat ein überdimensionales Trikot des Vereins bekommen. Die Aktion soll der Mannschaft von Trainer Mitch Kniat zusätzliche Unterstützung bringen. Insgesamt 130 Quadratmeter Fahnenstoff wurden zu dem neun Meter langen und 7,2 Metern breiten Trikot verarbeitet, das der Bielefelder Hauptsponsor (Schüco) der Statue überstreifen ließ. Es sei "eine wunderschöne" Aktion, die auch eine Bestätigung für die Arbeit des Vereins und dessen Partner sei, erklärte Ewald Lienen, der einst als Spieler und später als Trainer in Bielefeld war.