Eiskalt zu Beginn, fahrig am Ende: Der VfB Stuttgart gewinnt zum vierten Mal den DFB-Pokal. Drittligist Arminia Bielefeld verkauft sich aber mehr als teuer. Als Kapitän Atakan Karazor um 22:21 Uhr den goldenen DFB-Pokal in den Berliner Nachthimmel stemmte, kannte der Jubel beim VfB Stuttgart keine Grenzen mehr. "Heute werden wir auf gar keinen Fall ins Bett gehen. Ausgeschlossen", sagte Vorstandschef Alexander Wehrle beseelt nach dem 4:2 (3:0) gegen Arminia Bielefeld und gab den Startschuss zu einer rauschenden Partynacht. Wenig später ertönte der unvermeidliche Queen-Song "We are the Champions" aus den Lautsprechern des in Rot erstrahlenden Olympiastadions. Durch den Sieg in einem lange Zeit einseitigen Finale ging der Pokal zum vierten Mal in der Historie an den VfB. Neu-Nationalstürmer Nick Woltemade (15.), Blitz-Rückkehrer Angelo Stiller und Deniz Undav (28.) trafen für die Stuttgarter im ausverkauften Berliner Olympiastadion. "Wir haben Geschichte geschrieben. Es ist lange her, dass der VfB einen Titel geholt hat", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Den Pokal hatte Stuttgart zuletzt 1997 gewonnen. Entsprechend groß war die Erleichterung. "Ich bin fix und fertig. Die Emotionen kommen hoch. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, hier gerade mit unseren Fans zu feiern. Das ist das schönste Gefühl, das man haben kann, glaube ich. Ich bin überwältigt", sagte der Stuttgarter Maximilian Mittelstädt im "ZDF". Für Außenseiter Bielefeld kamen der Treffer von Julian Kania (82.) und das Eigentor von Josha Vagnoman (85.) zu spät. Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel lobte sein Team dennoch: "Ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft. Wir haben alles gegeben und nie aufgegeben. Wir haben ein mutiges Fußball-Spiel gemacht." Der Sieg der Schwaben war indes verdient. Der VfB feierte damit seinen ersten Titel seit der Meisterschaft 2007 und löste das Ticket für die Europa League, während Bielefelds Traum vom größten Erfolg der 120-jährigen Vereinsgeschichte nach den Heldentaten aus den vorigen Runden platzte.

Ein ganz besonderer Moment war die magische Nacht von Berlin für VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Der Coach trat durch den Gewinn des Pokals in die Fußstapfen seiner berühmten Familie. Onkel Uli hatte den Cup als Spieler des FC Bayern einmal und als Funktionär zwölfmal gewonnen. Papa Dieter Hoeneß holte ihn mit den Bayern dreimal.

VfB Stuttgart: Angelo Stiller zurück in der Startelf Im Olympiastadion setzte Hoeneß auf Rückkehrer Stiller, der keine zwei Wochen nach seiner Bänderblessur im Sprunggelenk gleich in die Startelf drängte. Der Nationalspieler sei "nah an den 100 Prozent", sagte der Coach im ZDF, Stiller sei "in der Lage, von Null auf 100 zu performen." Der 24-Jährige war sofort bemüht, das VfB-Spiel wie gewohnt anzukurbeln, zunächst war jedoch noch kein Klassenunterschied spürbar. Zwar ließ sich Bielefeld zu Beginn bei einzelnen kleinen Stockfehlern die Nervosität anmerken, der Außenseiter suchte jedoch mutig den Weg nach vorne. Und schockte beinahe den Favoriten. Nach starker Kombination fand Arminia-Stürmer Joel Grodowski im Strafraum den unbehelligten Noah Sarenren Bazee (12.), der aus fünf Metern nur die Latte traf. Doch Stuttgart hatte eben Stiller, der mit jeder Aktion stärker wurde. Nur zwei Minuten nach dem Fast-Rückstand steckte der Mittelfeld-Regisseur perfekt auf den kürzlich von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Final Four der Nations League in die Nationalmannschaft berufenen Woltemade durch. Der Pokal-Experte, der nun in fünf von sechs Runden erfolgreich war, schüttelte Bielefelds Stefano Russo ab und vollstreckte im Duell mit Arminia-Torwart Jonas Kersken eiskalt. Auch wenn die Arminia zurückzuschlagen versuchte, bestach Stuttgart durch Effizienz.

