Anzeige
1. Runde im DFB-Pokal

Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal im Free-TV, Livestream und Liveticker - VfB siegt im Elfmeterschießen

  • Aktualisiert: 27.08.2025
  • 08:37 Uhr
  • ran.de

In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart auf Eintracht Braunschweig. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Nach dem verkorksten Saisonstart beginnt für den VfB Stuttgart die Mission Titelverteidigung im DFB-Pokal. In der 1. Runde kommt es zum Duell gegen Eintracht Braunschweig.

94 Tage nach dem Triumph von Berlin wollen die Schwaben eine weitere Pleite nach den Niederlagen im Supercup gegen den FC Bayern München (1:2) und zum Ligastart bei Union Berlin (1:2) mit aller Macht verhindern.

"Wir haben jetzt in Braunschweig nur eine Aufgabe: eine Runde weiterzukommen. Wir sind der Titelverteidiger - und das wollen wir so lange wie möglich bleiben", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Duell am Dienstag

Anzeige
Anzeige
23.08.2025, xtgx, Fussball - 1.Bundesliga Union Berlin - VfB Stuttgart, v.l. Nick Woltemade (Stuttgart, 11) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-VIDE...

Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart LIVE und KOSTENLOS auf Joyn schauen!

Ausgewählte Spiele des DFB-Pokals gibt's LIVE auf Joyn.

Anzeige

Leicht dürfte die Aufgabe nicht werden. Die Niedersachsen haben einen guten Start in die Zweitliga-Saison hingelegt und belegen mit sechs Punkten aktuell Rang sechs, nachdem sie in der vergangenen Spielzeit erst in der Relegation den Abstieg in die 3. Liga verhindern konnten.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zum DFB-Pokal

  • Alle News zum VfB Stuttgart

  • DFB-Pokal: Spielplan

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

+++ Update - 26. August, 23:55 Uhr: VfB bezwingt Eintracht im Elfmeterschießen +++

Der VfB Stuttgart steht nach einem wahren Elfmeterkrimi in der 2. Runde. Nach einem 4:4 n.V. mussten auf beiden Seiten je zehn Spieler ran, um eine Entscheidung zu erzielen.  Neuzugang Lorenz Assignon verwandelte den entscheidenden Elfmeter, nachdem Alexander Nübel zum insgesamt dritten Mal parieren konnte.

+++ Update - 26. August, 22:50 Uhr: VfB und Eintracht in der Verlängerung +++

Erstmal kurz durchschnaufen! Eintracht Braunschweig und der VfB Stuttgart gehen mit einem 3:3 in die Verlängerung. Nach einer intensiven ersten Hälfte sah es zunächst so aus, als würde das Niveau stark abflachen. Mit dem Treffer von Demirovic nach einer Stunde zum 1:2 schien die Sache gegessen, doch dann offenbarte sich der Kampfeswille bei den Löwen, die nicht nur ins Spiel zurückfanden, sondern für einige Minuten sogar den Titelverteidiger eliminiert hatten. Braunschweig überzeugt mit Kampfstärke gegen eine sehr verunsicherte und in entscheidenden Situationen nicht genügend präsente Mannschaft aus dem Ländle. Gleich geht es mit zwei Abschnitten a 15 Minuten weiter!

Anzeige

+++ Update - 26. August, 21:45 Uhr: Bock von Nübel - VfB mit Remis zur Halbzeit +++

Pause in Braunschweig und die Eintracht geht mit einem respektablen 1:1 gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart in die Kabine. Beide Mannschaften legen viel Intensität an den Tag, weswegen der VfB es hier schwerer hat, als erwartet. Nach einem starken Beginn der Weiß-Roten traf Köhler aus der Distanz zur Führung für Braunschweig. Kurz darauf erzielte Demirović den Equalizer. Die Eintracht verkauft sich gut und kommt besonders bei Kontern gefährlich in des Gegners Hälfte. Es bleibt aber abzuwarten, wie lang Braunschweig das Tempo und die Intensität des VfB mitgehen kann, dem es hier insbesondere an Präzision mangelt.

Anzeige

+++ Update - 26. August, 19:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Bei Titelverteidiger VfB Stuttgart sitzt Shootingstar Nick Woltemade zu Beginn nur auf der Bank.

Eintracht Braunschweig: R. Hoffmann - Frenkert, Ehlers, L. Breunig, Heußer - S. Köhler, Marie, Aydin - Gomez, Di Michele Sanchez, Yardimci

VfB Stuttgart: Nübel - Assignon, Jeltsch, Hendriks, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Tomas, Undav, Führich - Demirovic

Anzeige

Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Erstrundenspiel im DFB-Pokal?

Anzeige

1. Runde im DFB-Pokal live: Läuft Eintracht Braunschweig gegen VfB Stuttgart im Free-TV?

Ja, läuft es. Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

Anzeige

Braunschweig - Stuttgart heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.

DFB-Pokal heute im Livestream: Braunschweig vs. Stuttgart kostenlos auf Joyn sehen

Die ARD-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ARD-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Anzeige
Anzeige

VfB Stuttgart zu Gast in Braunschweig live: Wo gibt's einen Ticker zur 1. Runde im DFB-Pokal?

Wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart live: Alle Informationen zur Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal

  • Spiel: Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart
  • Datum und Uhrzeit: 26. August; 20:45 Uhr
  • Trainer: Heiner Backhaus (Eintracht Braunschweig), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)
  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, ARD-Mediathek, Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de, ran-App
Anzeige
Mehr News und Videos
Jonathan Klinsmann spielt derzeit in Italien
News

Sohn von Jürgen Klinsmann für Nationalelf nominiert

  • 27.08.2025
  • 09:52 Uhr
Deniz Undav (l.) im Duell mit Nick Woltemade (r.)
News

Undav über Woltemade: "Lasst den Jungen in Ruhe"

  • 27.08.2025
  • 09:43 Uhr
Champions-League-Auslosung: Auf wen könnten die deutschen Teams in der Gruppenphase treffen?
News

Champions League 2025/26: Auslosung der Ligaphase - Übertragung im TV, Livestream und Ticker

  • 27.08.2025
  • 09:33 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal 2025/26 heute live: Spiele, Termine, Teilnehmer, Übertragungen im TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 27.08.2025
  • 09:32 Uhr
Feyenoord v Fenerbahce - UEFA Champions League Third Qualifying Round First Leg
News

Champions League 2025/2026 live: Playoffs - Spielplan, Klubs, Ticker und Ergebnisse

  • 27.08.2025
  • 08:59 Uhr
EA
News

EA FC 26: Release-Datum, neue Stadien und Veränderungen des FIFA-Nachfolgers

  • 27.08.2025
  • 08:53 Uhr
Trainer Sebastian Hoeness Hoeneß (VfB Stuttgart) - 1. Hauptrunde DFB Pokal Saison 2025-2026 Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart im Eintracht Stadion in Braunschweig - Fußball,Mann,Männer,Deuts...
News

Hoeneß vor Problemen: Kriegt der VfB die Kurve?

  • 27.08.2025
  • 08:43 Uhr
May 29, 2025, Wroclaw, Poland: Nicolas Jackson of Chelsea celebrates a win with gold medal during the ceremony after the UEFA Conference League final 2025 match between Real Betis Balompie and Chel...Update
News

Bayern-Wechsel? Jackson-Berater heizt Transfer-Gerüchte an

  • 27.08.2025
  • 08:42 Uhr
DFB-Pokal
News

2. Pokal-Runde: Darum ist die Auslosung erst Ende August

  • 27.08.2025
  • 08:39 Uhr
GORETZKA Leon Team FC Bayern Muenchen mit UPAMECANO Dayot Franz Beckenbauer Supercup 2025 Supercup VfB Stuttgart - FC Bayern Muenchen 1 : 2 am 16.08.2025 in Stuttgart DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY U...
News

DFB-Pokal heute live: SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

  • 27.08.2025
  • 08:31 Uhr