Anzeige

Anzeige

Anzeige

Leicht dürfte die Aufgabe nicht werden. Die Niedersachsen haben einen guten Start in die Zweitliga-Saison hingelegt und belegen mit sechs Punkten aktuell Rang sechs, nachdem sie in der vergangenen Spielzeit erst in der Relegation den Abstieg in die 3. Liga verhindern konnten.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update - 26. August, 23:55 Uhr: VfB bezwingt Eintracht im Elfmeterschießen +++ Der VfB Stuttgart steht nach einem wahren Elfmeterkrimi in der 2. Runde. Nach einem 4:4 n.V. mussten auf beiden Seiten je zehn Spieler ran, um eine Entscheidung zu erzielen. Neuzugang Lorenz Assignon verwandelte den entscheidenden Elfmeter, nachdem Alexander Nübel zum insgesamt dritten Mal parieren konnte.

+++ Update - 26. August, 22:50 Uhr: VfB und Eintracht in der Verlängerung +++ Erstmal kurz durchschnaufen! Eintracht Braunschweig und der VfB Stuttgart gehen mit einem 3:3 in die Verlängerung. Nach einer intensiven ersten Hälfte sah es zunächst so aus, als würde das Niveau stark abflachen. Mit dem Treffer von Demirovic nach einer Stunde zum 1:2 schien die Sache gegessen, doch dann offenbarte sich der Kampfeswille bei den Löwen, die nicht nur ins Spiel zurückfanden, sondern für einige Minuten sogar den Titelverteidiger eliminiert hatten. Braunschweig überzeugt mit Kampfstärke gegen eine sehr verunsicherte und in entscheidenden Situationen nicht genügend präsente Mannschaft aus dem Ländle. Gleich geht es mit zwei Abschnitten a 15 Minuten weiter!

Anzeige

+++ Update - 26. August, 21:45 Uhr: Bock von Nübel - VfB mit Remis zur Halbzeit +++ Pause in Braunschweig und die Eintracht geht mit einem respektablen 1:1 gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart in die Kabine. Beide Mannschaften legen viel Intensität an den Tag, weswegen der VfB es hier schwerer hat, als erwartet. Nach einem starken Beginn der Weiß-Roten traf Köhler aus der Distanz zur Führung für Braunschweig. Kurz darauf erzielte Demirović den Equalizer. Die Eintracht verkauft sich gut und kommt besonders bei Kontern gefährlich in des Gegners Hälfte. Es bleibt aber abzuwarten, wie lang Braunschweig das Tempo und die Intensität des VfB mitgehen kann, dem es hier insbesondere an Präzision mangelt.

Anzeige

+++ Update - 26. August, 19:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ Bei Titelverteidiger VfB Stuttgart sitzt Shootingstar Nick Woltemade zu Beginn nur auf der Bank. Eintracht Braunschweig: R. Hoffmann - Frenkert, Ehlers, L. Breunig, Heußer - S. Köhler, Marie, Aydin - Gomez, Di Michele Sanchez, Yardimci VfB Stuttgart: Nübel - Assignon, Jeltsch, Hendriks, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Tomas, Undav, Führich - Demirovic

Anzeige

Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Erstrundenspiel im DFB-Pokal? Spiel: Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart

Wettbewerb: DFB-Pokal; 1. Runde

Datum: 26. August 2025

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Austragungsort: Eintracht-Stadion (Braunschweig)

Anzeige

1. Runde im DFB-Pokal live: Läuft Eintracht Braunschweig gegen VfB Stuttgart im Free-TV? Ja, läuft es. Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

Anzeige

Braunschweig - Stuttgart heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV? Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.

DFB-Pokal heute im Livestream: Braunschweig vs. Stuttgart kostenlos auf Joyn sehen Die ARD-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ARD-Website und auch in der Mediathek zu finden. Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Anzeige

Anzeige

VfB Stuttgart zu Gast in Braunschweig live: Wo gibt's einen Ticker zur 1. Runde im DFB-Pokal? Wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).