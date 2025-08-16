ran zeigt die Noten zum Franz Beckenbauer Supercup Von Christian Stüwe und Christoph Gailer Der FC Bayern München hat den Franz Beckenbauer Supercup gewonnen. Der Meister schlug den DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart am Samstagabend mit 2:1, die Tore für die Bayern erzielten Harry Kane (18.) und Neuzuganz Luiz Diaz (76.), der Stuttgarter Anschlusstreffer durch Jamie Leweling (90.+3) kam zu spät. Bundesliga: Das sind die Kapitäne der 18 Vereine

ran zeigt die Noten zum Franz Beckenbauer Supercup zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München

Fabian Bredlow (VfB Stuttgart) Vertritt den verletzten Nübel im VfB-Kasten und setzt nach einer Viertelstunde mit einem wildem Querpass im Strafraum Mittelstädt unter Druck. Ansonsten strahlt Bredlow aber Ruhe aus und ist beim 0:1 chancenlos. Verhindert mit einer starken Fußabwehr gegen Kane nach einer Stunde das 0:2. Wenig später beim zweiten Bayern-Tor wieder machtlos. ran-Note: 3

Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) Der Rechtsverteidiger ist der beste Stuttgarter in der Anfangsphase, ständig schaltet er in den Vorwärtsgang und ist an den ersten beiden VfB-Chancen direkt beteiligt. Im weiteren Spielverlauf ist Vagnoman weniger auffällig, auch weil sich die Bayern besser auf ihn einstellen. ran-Note: 3

Luca Jaquez (VfB Stuttgart) Der junge Innenverteidiger legt vor dem 0:1 mit einer verunglückten Rettungsaktion perfekt für Harry Kane auf. Im Anschluss spielt Jaquez eine ordentliche Partie, trotzdem hat er mit seinem Patzer entscheidenden Anteil an der Niederlage. ran-Note: 5

Jeff Chabot (VfB Stuttgart) Chabot spielt eine sehr unauffällige Partie, was für einen Innenverteidiger ja nicht so schlecht ist. Geht 20 Minuten vor Schluss. ran-Note: 3

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) Der Linksverteidiger geht aggressiv zur Sache und klärt mehrfach gut. Kurz vor der Pause kommt er gegen Laimer zu spät und sieht Gelb. Dabei hat er noch Glück, dass Jaquez mit dabei ist – sonst hätte es auch eine Rote Karte geben können. ran-Note: 3

Atakan Karazor (VfB Stuttgart) Der Kapitän hat in der Anfangsphase mehrfach Probleme, dem extrem aktiven Goretzka zu folgen. Karazor beißt sich ins Spiel, hat aber trotzdem immer wieder das Nachsehen im zentralen Mittelfeld. ran-Note: 4

Angelo Stiller (VfB Stuttgart) Der Nationalspieler wird gerade noch rechtzeitig fit für den Franz Beckenbauer Supercup und braucht ebenfalls eine gewisse Zeit, um ins Spiel zu finden. Wie Karazor findet auch Stiller besser in die Partie, hat aber weiter einen schweren Stand gegen die starke Bayern-Zentrale. ran-Note: 4

Jamie Leweling (VfB Stuttgart) Viel läuft über die rechte Seite der Stuttgarter, auch Leweling hat immer wieder seine Füße im Spiel. Läuft sich bei Kontern mehrfach fest gegen eine Überzahl der Bayern. In der zweiten Halbzeit hat Leweling weniger Szenen. Erzielt dann in der 75. Minute beinahe das 1:1, aber Neuer kratzt den abgefälschten Schuss ganz stark raus. Er krönt seine gute Leistung kurz vor Schluss mit dem Anschlusstreffer - der aber zu spät kommt. ran-Note: 3

Chris Führich (VfB Stuttgart) Der Nationalspieler fällt in der VfB-Offensive deutlich ab und hat nur wenige Szenen. ran-Note: 5

Deniz Undav (VfB Stuttgart) Zu Beginn ist Undav überhaupt nicht im Spiel, nach etwas mehr als 20 Minuten hat er dann seine erste Aktionen. Undav hat einige gute Ideen, ihm fehlt aber das Glück und teilweise vielleicht auch die letzte Entschlossenheit. In der Schlussphase ist er wieder unauffällig. ran-Note: 4

Nick Woltemade (VfB Stuttgart) Alle Augen ruhen auf dem Mittelstürmer, den der FC Bayern verpflichten möchte. Woltemade hat aber einen ganz schweren Stand gegen Upamecano, der ihm keinen Zentimeter Platz lässt. Der Stürmer reibt sich förmlich auf und ackert für seine Mannschaft, bei seiner besten Chance scheitert er aus kurzer Distanz an Neuer (24.). 20 Minuten vor Schluss köpft er knapp über die Latte. Auch wenn er ohne Tor bleibt, Woltemades engagierte Spielweise ist beeindruckend. ran-Note: 3

Wechselspieler VfB Ramon Hendriks: Kommt in der 71. Minute für Chabot die Partie und verliert vor dem 0:2 Luis Diaz aus den Augen. Hendricks steht nicht gut und hat seinen Anteil am Gegentreffer. Mit einem langen Einwurf ist Hendriks aber auch noch am 1:2-Anschlusstreffer beteiligt. ran-Note: 4 Ermedin Demirovic: Der Stürmer kommt 20 Minuten vor Schluss für Führich, kann die Partie als Joker aber nicht mehr umbiegen. ran-Note: 3 Nikolas Nartey: Nartey kommt in der 81. Minute für Karazor in die Partie und lässt noch eine Torchance aus. ran-Note: ohne Bewertung Lorenz Assignon: Auch Assignon kommt in der 81. Minute, er ersetzt Vagnoman. Die Wende gelingt mit ihm nicht mehr. ran-Note: ohne Bewertung Chema: Der 20-jährige Spanier kommt in der 87. Minute für Stiller und legt per Kopf den 1:2-Anschlusstreffer auf. ran-Note: 2

Manuel Neuer (FC Bayern München) Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison ist Manuel Neuer der gewohnt sichere Rückhalt für die Münchner. In der 22. Minute muss er erstmals ran bei einem Flachschuss von Undav. Wirklich gefordert ist er kurz danach in Eins-gegen-Eins-Aktionen mit erneut Undav und direkt danach gegen Woltemade. Dabei bewahrt der Routinier sein Team vor Gegentreffern. In der 75. Minute zeigt Neuer einen Monster-Reflex bei einem abgefälschten Leweling-Schuss. ran-Note: 2

Konrad Laimer (FC Bayern München) Der österreichische Rechtsverteidiger macht seinen Job vor allem kämpferisch und von der Laufstärke her überragend. Zudem kann sich Konrad Laimer auch immer wieder mal nach vorne einschalten. Bei einem solchen Vorstoß hat der Münchner in der 25. Minute die Topchance auf das 2:0 auf dem Fuß, der Lupfer misslingt Laimer aber. Gut 20 Minuten vor dem Ende muss er angeschlagen ausgewechselt werden. ran-Note: 2

Dayot Upamecano (FC Bayern München) Bayerns Abwehrchef geht vor allem im ersten Durchgang extrem resolut in die Zweikämpfe mit den VfB-Offensivstars um Woltemade und Undav, nimmt diese beiden damit größtenteils aus dem Spiel. Ab und an übertreibt es Dayot Upamecano aber mit dem Einsatz und kassiert daher wegen wiederholtem Foulspiel schon in der 35. Minute die Gelbe Karte. Dennoch verteidigt der Franzose anschließend konzentriert weiter. ran-Note: 3

Jonathan Tah (FC Bayern München) Auch Upamecanos Nebenmann Jonathan Tah zeigt beim Supercup in Stuttgart eine größtenteils fehlerlose Vorstellung, vor allem auch mit hoher Konsequenz in den Zweikämpfen. ran-Note: 3

Josip Stanisic (FC Bayern München) In Abwesenheit von Alphonso Davies ist Josip Stanisic weiterhin auf der "falschen Seite" gefragt. Der Rechtsfuß bringt seine Vielseitigkeit ein und spielt in Stuttgart einmal mehr als Linksverteidiger grundsolide. Zumindest phasenweise gelingt es ihm, Nationalspieler Leweling zu neutralisieren. Nach vorne bleibt Stanisic aber etwas unauffälliger als Laimer auf rechts. ran-Note: 3

Joshua Kimmich (FC Bayern München) Der Sechser ordnet die Partie aus dem Zentrum heraus gewohnt souverän, leitet von dort immer wieder schnelle Gegenangriffe nach Ballgewinnen ein. Joshua Kimmich besticht vor allem einmal mehr durch enorme Passsicherheit. ran-Note: 2

Leon Goretzka (FC Bayern München) An der Seite von Kimmich übernimmt Leon Goretzka den etwas offensiveren Part auf der Doppelsechs und ist bei zahlreichen Angriffen sogar letztlich der Abschlussspieler. Früh in der Partie trifft er das Außennetz, später bereitet er eine Großchance von Gnabry per Maßflanke vor, bevor er selbst in der 34. Minute eine Topmöglichkeit per Kopf aus kurzer Distanz liegen lässt. ran-Note: 2

Michael Olise (FC Bayern München) Der Franzose hat nur wenige Aktionen in der Offensive, obwohl die Münchner phasenweise drückend überlegen agieren. In der 38. Minute verpasst Michael Olise aus kurzer Distanz einen Treffer per Kopf, zielt zu hoch. Erst in der 62. Minute blitzt dann Olises Genialität wieder auf, als er mit einem überragenden Zuspiel eine Topmöglichkeit von Kane vorbereitet, die der Engländer aber liegen lässt. ran-Note: 3

Serge Gnabry (FC Bayern München) In seiner Geburtsstadt Stuttgart ist das frühere VfB-Talent vor allem im ersten Durchgang durchaus auffällig. In der 14. Minute verzieht er aus der Distanz nur knapp. Gut 20 Minuten später sorgt Serge Gnabry durch eine Maßflanke auf Olise für eine weitere Topchance. Nach dem Seitenwechsel taucht Gnabry zunächst ab, ehe er in der Schlussphase mit einer weiteren Topflanke das 2:0 durch Diaz ideal vorbereitet. ran-Note: 3

Luis Diaz (FC Bayern München) Bei seinem Pflichtspiel-Debüt für den Rekordmeister läuft die Partie offensiv zunächst etwas am Ex-Liverpool-Star Luis Diaz vorbei. Nach vorne gelingt dem Kolumbianer nicht sonderlich viel, wirklich auffällig ist er aber defensiv durch fleißige Laufarbeit. So kommt es zu einer kuriosen Szene in der ersten Halbzeit. Bei einem VfB-Konter agiert Diaz plötzlich wegen der Münchner Unordnung in der Defensive als eine Art Innenverteidiger und kann die Situation tatsächlich klären. In der Schlussphase erzielt Diaz dann aber per Kopf aus kurzer Distanz den Treffer zum 2:0-Endstand. ran-Note: 3

Harry Kane (FC Bayern München) Der Münchner Star-Stürmer ist zunächst nicht wirklich im Spiel, aber dann doch bei erster Gelegenheit sofort zur Stelle. In der 18. Minute erzielt Harry Kane nach einem Fehler von Jaquez eiskalt das Münchner Führungstor im Fallen mit einem präzisen Schuss ins linke Eck. Für ihn ist es bereits der siebte Treffer im fünften Aufeinandertreffen mit den Schwaben. Nach gut einer Stunde verpasst er aber die Vorentscheidung, scheitert aus kurzer Distanz an Bredlow. ran-Note: 2