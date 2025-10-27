Anzeige
2. Runde im DFB-Pokal im Joyn-Livestream

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund heute live: DFB Pokal im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker - die Aufstellungen

  • Aktualisiert: 28.10.2025
  • 17:38 Uhr

In der 2. Runde des DFB-Pokals kommt es zum Top-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

In der 2. Runde des DFB-Pokals kommt es zu einem richtigen Top-Duell: Borussia Dortmund trifft auf Eintracht Frankfurt. Ein Mitfavorit auf den Titel wird also bereits früh die Segel streichen müssen.

BVB-Coach Niko Kovac erwartet, trotz der zuletzt schwächeren Auftritte der Frankfurter, eine enge Partie. Das verriet er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Wir wissen, dass viel Potenzial in der Frankfurter Mannschaft steckt. Wir müssen unser Spiel von der ersten bis vielleicht zur 120. Minute durchziehen."

25.10.2025: Fußball: Borussia Dortmund - 1. FC Köln, 8. Spieltag im Signal-Iduna-Park. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) jubelt mit Maximilian Beier (Borussia Dortmund) WICHTIGER HINWEIS: Gemä...

Eintracht Frankfurt vs. BVB: DFB-Pokal am 28.10. ab 18:30 Uhr LIVE auf Joyn!

Verfolge das Spiel im DFB-Pokal kostenlos im Livestream auf Joyn.

Dabei könnte Kovac für eine Überraschung sorgen. Der 54-Jährige deutete an, dass Top-Stürmer Serhou Guirassy womöglich zu Beginn auf der Bank sitzen könnte: "Es passiert mal im Stürmerleben, dass man auch Bälle nicht verwertet, die man sonst reinmacht. (...) Es kann auch mal sein, dass Serhou eine schöpferische Pause bekommt. Aber da habe ich noch etwas Zeit, um über das morgige Spiel nachzudenken."

So verfolgt Ihr das Spiel im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.

+++ Update, 17:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Eintracht Frankfurt: Zetterer - Kristensen, Koch, Theate - Doan, Chaibi, Larsson, Brown - Knauff, Götze - Burkardt.

Borussia Dortmund: Kobel - Anton, Schlotterbeck, Anselmino - Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Svensson - Brandt - Beier, Adeyemi.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?

2. Runde im DFB-Pokal: Läuft Frankfurt - Dortmund heute live im Free-TV?

Ja! Das ZDF überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 18:00 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 18:30 Uhr.

DFB-Pokal im Livestream: Frankfurt vs. BVB heute kostenlos auf Joyn sehen

Die ZDF-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ZDF-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.

BVB zu Gast in Frankfurt heute live: Wo gibt's einen Ticker zur 2. Runde im DFB-Pokal?

Einen Liveticker zu Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund gibt's wie gewohnt auf ran.de.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund heute live: Alle Informationen zur Übertragung der 2. Runde im DFB-Pokal

  • Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund
  • Datum und Uhrzeit: 28. Oktober 2025; 18:30 Uhr
  • Trainer: Dino Toppmöller (Eintracht Frankfurt), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
  • Free-TV: ZDF
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, Sky GO, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
