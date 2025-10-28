Vinicius Jr. sorgt regelmäßig für Schlagzeilen – auf und neben dem Platz. Auch beim Clasico gegen den FC Barcelona geriet er erneut in den Fokus. Ex-Teamkollege Toni Kroos nahm ihn anschließend in Schutz.

Es läuft die 72. Minute im Clasico der La Liga zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Trainer Xabi Alonso entscheidet sich, mit Rodrygo einen neuen Offensivimpuls zu setzen – für Vinicius Jr.

Doch der reagiert alles andere als begeistert: Mit deutlichen Gesten zeigt er seinen Unmut gegenüber dem Trainerteam, setzt sich nicht zu den Mitspielern auf die Bank, sondern verschwindet direkt in die Kabine. Dabei soll er Sätze gesagt haben wie: "Immer ich! Ich verlasse das Team! Es ist besser, wenn ich gehe. Ich gehe."

Real Madrid feierte dank der Treffer von Jude Bellingham und Kylian Mbappe einen 2:1-Sieg und baute damit seine Tabellenführung weiter aus. Doch vieles drehte sich danach um Vini Jr.

Ex-Teamkollege Toni Kroos äußerte sich deutlich zu der ganzen Thematik im Rahmen der Icon League: "Wenn du ein überragendes Spiel machst, gerade in so einem Spiel, dann bist du zumindest mal nicht glücklich."

Kroos erklärte, dass sich "wirklich niemand außer denen, die da unten stehen, in einem Clásico vor 80.000" in die Lage der Spieler hineinversetzen könne. Den Ausbruch von Vinicius könne er nachvollziehen: "Bei einem Stand von 2:1, du hast ein überragendes Spiel gemacht, wo du alles willst, aber nicht raus. Diese Emotionen, die da mitmachen, die kann sich keiner von denen vorstellen, die es am Ende bewerten."