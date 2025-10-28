Inter Mailand: Ex-Torhüter von RB Leipzig in tödlichen Unfall verwickelt

Josep Martinez, einst Torwart beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig, ist in Italien in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen.

Wie italienische Medien berichten, erfasste der Ersatzkeeper von Inter Mailand am Dienstag in der Gemeinde Fenegro in der Nähe der norditalienischen Stadt Como mit seinem Autos einen 81-jährigen Mann und verletzte ihn tödlich.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Inters Trainingszentrum in Appiano Gentile. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Mann in seinem elektrischen Rollstuhl plötzlich die Richtung gewechselt und die Gegenfahrbahn gestreift haben könnte, wodurch der Wagen von Martínez ihm nicht mehr ausweichen konnte.

Der 27-jährige Spanier, der von 2020 bis 2022 bei RB Leipzig unter Vertrag stand, blieb unverletzt, steht aber unter Schock. Er soll nach dem Zusammenstoß noch Erste Hilfe geleistet haben.

Aus Respekt vor dem Opfer sagte Inter die für Mittwoch geplante Pressekonferenz von Trainer Cristian Chivu vor dem Serie-A-Spiel gegen die AC Florenz ab. Martínez ist Vertreter des früheren Bundesliga-Torwarts Yann Sommer. Er war im vergangenen Jahr vom CFC Genua zu Inter gewechselt. Sein Debüt gab er im vergangenen Dezember, als er beim 2:0-Sieg über Udinese im italienischen Pokal ohne Gegentor geblieben war.