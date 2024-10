Dominik Kohr über die Schiedsrichterleistung: "Der Schiri hatte heute ein Bayern-Trikot an. Das muss man auch mal klar so sagen. Jede Kleinigkeit wurde für Bayern entschieden. Das zweite Tor war klares Abseits. Das ist halt der Bayern-Bonus!"

Vincent Kompany über...

... Jamal Musiala: „Er macht die richtigen Schritte, auch körperlich. Er bringt viel Freude in die Mannschaft. Wir achten darauf, dass er frisch bleibt. Hoffentlich kann er am Samstag so weitermachen wie heute. Er muss ruhig bleiben. Wir werden ihn unterstützen. Manchmal laufen die Dinge nicht so gut - und wenn es gut läuft, kann man immer noch mehr tun."

... den Spielverlauf: „Das Hauptaugenmerk lag auf unserer Leistung und unserem besten Niveau, das wir heute auf den Platz bringen konnten. Das Spiel begann sehr gut für uns mit dem frühen Tor, dann war der Spielverlauf perfekt. Es ist toll, dass wir in die nächste Runde eingezogen sind. Kann die Mannschaft noch besser werden? Meine Antwort ist ja, also müssen wir uns weiter verbessern."

Jamal Musiala über...

... eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern: "Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir sind in Gesprächen. Ich bin glücklich hier."

über Kompanys Spielstil: „Er gefällt mir sehr gut. Es ist immer noch der Beginn eines neuen Stils unter einem neuen Trainer, so dass wir mit jedem Spiel ein besseres Gefühl dafür bekommen werden. Wir wollen mit jedem Spiel einen Schritt nach vorne machen."

Joshua Kimmich über...

... den Spielverlauf: "Das tut natürlich gut in so einem Spiel, wenn man früh in Führung geht. Generell haben wir in der ersten Halbzeit sehr seriös gespielt, sehr effizient, wir hatten sogar die ein oder andere Chance, noch ein Tor zu machen. Die zweite Halbzeit war dann etwas träger. Der Gegner wollte dann natürlich gar nicht mehr, das macht es uns dann einfacher, den Ball zu halten. Das war jetzt unser neuntes Auswärtsspiel aus 13 Spielen, da tut es ganz gut, das mal runterzuspielen."

... Jamal Musiala: "Unabhängig von seinen Toren kann er den Unterschied machen. Er ist immer geschickt, in welchen Räumen er sich aufhält, ist sehr schwierig zu greifen für den Gegner. Er kann immer wieder mit einem Dribbling das Mittelfeld überbrücken. Wenn er jetzt auch noch anfängt zu knipsen, dann ist das umso besser."