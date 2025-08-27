Max Eberl hat sich vor dem Pokal-Duell des FC Bayern München mit Wehen Wiesbaden über einen vermeintlichen Wunschspieler vom FC Chelsea geäußert.

Vor dem Duell mit dem SV Wehen Wiesbaden im DFB-Pokal hat sich Max Eberl über Nicolas Jackson vom FC Chelsea geäußert. Der FC Bayern München soll großes Interesse am Angreifer haben.

Dementiert hat der Sportvorstand das beim "ZDF" nicht: "Wenn wir einen Spieler finden, der körperlich bereit ist, der Tore machen kann, der Erfahrung gesammelt hat, den Spieler würden wir gerne leihen", so Eberl: "Wenn ich seine Vita lese, kann er was."

Generell könne man mit der Dreifachbelastung "in der Offensive schon noch jemanden gebrauchen. Die Tage werden knapp, aber wir geben Gas, damit etwas funktioniert".

Von Streit mit Uli Hoeneß will Eberl dabei nichts wissen, gibt aber zu, dass man sich derzeit nicht gerade einig ist: "Da gibt's keine dicke Luft. Es gibt unterschiedliche Gedanken, der eine will gerne was machen, der andere achtet auf die Finanzen. Aber das ist der FC Bayern. Es gibt keine dicke Luft."