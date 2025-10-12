Julian Nagelsmann bringt die DFB-Elf wieder auf Turnierkurs, schon wartet der nächste Härtetest. Der Bundestrainer zeigt auf, wie der bestanden werden soll. Das "Oktoberfest" in Belfast wirbt mit bayerischem Bier und freiem Eintritt für Gäste in Lederhosen oder "Heidi Dress", doch Julian Nagelsmann hat keine Zeit für Heimatgefühle. Wir müssen das Spiel gewinnen", sagte der Bundestrainer, "das steht über allem." Nicht auszudenken, wenn die deutsche Nationalmannschaft an der Wiege der Titanic den nächsten Schiffbruch erleidet. Jogi Löw: WM-System für das DFB-Team wichtiger als die Kimmich-Position

DFB-Team: Gute Nachrichten für Bundestrainer Julian Nagelsmann vor Nordirland-Spiel Dort, warnte Nagelsmann, warte am Montag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) in der WM-Qualifikation gegen Nordirland "eine andere Hausnummer" als beim befreienden 4:0 (2:0) gegen Luxemburg. "Sie sind schwer zu schlagen. Wir müssen sehr gut verteidigen, um den zweiten Ball kämpfen, den dritten und vierten." Zumal Nagelsmann die Nordiren mit seiner Aussage nach dem Hinspiel (3:1) über deren "lange Bälle" noch heißer machte auf das "Wunder von Windsor" nach dem Sieg gegen DFB-Schreck Slowakei (2:0). "Ich meinte es nicht respektlos", betonte Nagelsmann am Sonntagabend, "wenn das jemand so aufgefasst hat, sage ich Sorry."

DFB-Team führt WM-Quali-Gruppe A an Die eigene Zuversicht ist nach dem überzeugenden Pflichtsieg mit "Gier und Galligkeit" sowie den "Super-Bayern" Joshua Kimmich und Serge Gnabry als echten Anführern gegen Luxemburg groß. Nagelsmann will derselben Elf vertrauen, nur auf einer Position überlege er noch, sagte der Bundestrainer. Tabellenführung in der Gruppe A, zufriedene Fans - sein WM-Gefühl ist wieder wärmer geworden. Doch dass Nagelsmann bei manchen Themen etwas dünnhäutig reagierte, verriet seine Anspannung.

Kein Wunder: Ein weiterer Patzer gegen die "Boys in Green & White" nach der Blamage von Bratislava (0:2) genügt, und das direkte WM-Ticket wäre aus eigener Kraft nicht mehr zu holen. Es blieben die Play-offs als "Notausgang". Nagelsmann steht vor der Frage, wie sich die vielfach zitierte "Herangehensweise" vom vergangenen Freitag konservieren lässt. Zunächst verbot er seinen Stars den Blick auf die Tabelle, in der die DFB-Elf mit sechs Punkten gleichauf mit den Nordiren und Slowaken auf Rang eins liegt. Da hinzuschauen sei "nicht immer ratsam". Das lenke nur ab.

Joshua Kimmich wieder als Rechtsverteidiger? Stattdessen forderte Nagelsmann für das Gastspiel vor "frenetischen" Nordiren: "Da müssen wir auf jeden Fall eine Schippe drauflegen und die Lust auf Gegenpressing mitnehmen, aufs gemeinschaftliche Verteidigen." Ein Anfang wurde in Sinsheim gemacht - auch, weil Nagelsmann an den richtigen Schrauben drehte. Als "Führungsperson" müsse er Entscheidungen treffen, sagte der Bundestrainer, "das habe ich gemacht". So zog er Kapitän Joshua Kimmich wieder nach rechts hinten - auf die Gefahr hin, dass ihm das als "Rolle rückwärts von der Rolle rückwärts" ausgelegt werden würde. DFB-Team - Pierre Littbarski: "Gibt keinen Besseren als Kimmich auf der rechten Seite"

Nagelsmann und sein Kimmich-Dilemma: "Rolle rückwärts" oder einfach nur konsequent? In der hybriden Rolle als "rechter Sechser" zeigte Kimmich eines seiner besten Länderspiele. Dabei liege seine beste Position doch "im Tor", scherzte der Münchner. Tatsächlich sei es ihm "komplett egal", wo Nagelsmann ihn hinstelle. Wo das künftig sein wird? Der Bundestrainer will sich da nicht mehr festlegen.

