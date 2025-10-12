Anzeige

Im exklusiven Interview mit ran spricht der 71-Jährige über das Duell, das nordirische Erfolgsrezept und die guten alten Zeiten. ran: Herr Armstrong, das Hinspiel war lange offen, am Ende setzte sich Deutschland gegen Nordirland mit 3:1 durch. Was für eine Partie erwarten Sie am Montag? Gerry Armstrong: Deutschland war von Haus aus der klare Favorit für den Gruppensieg – und ich ging davon aus, dass sich Nordirland und die Slowakei um Platz zwei duellieren würden. Aber das 0:2 der Deutschen in Bratislava war ein Schock, auch für uns. In Köln haben wir 65 Minuten lang gut mitgehalten, wir hatten eine gute Balance, obwohl uns zwei, drei wichtige Spieler gefehlt haben. Auswärts ist es immer schwierig, aber dieses Mal können unsere Fans in Belfast den Unterschied machen. Es wird eine großartige Nacht. Wir hoffen, dass unsere Fans unser zwölfter Mann werden. Zudem wird Innenverteidiger Daniel Ballard am Montag wieder dabei sein. Wir spielen guten Fußball, aber unser Problem ist das Toreschießen. Nationaltrainer Michael O’Neill hat leider keinen Goalgetter zur Verfügung. ran: Wer sollte dann ein Tor für Nordirland schießen? Armstrong: Isaac Price. Er ist zwar kein Stürmer. Aber er hat die Fähigkeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufzutauchen. Er hat einen guten Abschluss. Wir haben keinen David Healy oder Kyle Lafferty mehr, die 20 bis 30 Tore schießen konnten. ran: Auch Deutschland hat ein Stürmer-Problem. Armstrong: Normalerweise hatten sie das nie. Zu meiner Zeit waren da Rummenigge, Gerd und Dieter Müller. Es fühlt sich komisch an, dass sie keinen treffsicheren Stürmer mehr haben.

ran: Was ist mit Nick Woltemade, der mittlerweile für Newcastle United spielt? Armstrong: Er hat zuletzt beim 2:0 gegen Nottingham per Elfmeter getroffen. Er ist ein sehr großer Spieler, aber das ist nicht seine größte Waffe. Technisch ist er stark, auch sein erster Kontakt ist gut. ran: Florian Wirtz wechselte im Sommer für über 100 Millionen Euro von Leverkusen zum FC Liverpool. Schon jetzt steht er dort mächtig in der Kritik. Armstrong: Offensichtlich ist er ein Qualitätsspieler. Aber man braucht Zeit, wenn man in ein anderes Land wechselt, um sich einzugewöhnen. So war das auch bei mir, als ich 1983 von Watford nach Mallorca gewechselt bin. Sobald Wirtz sein erstes Tor für Liverpool schießt, wird er abheben. ran: Deutschland tut sich seit Jahren gegen kleinere Fußball-Nationen schwer. Haben Gegner noch immer großen Respekt vor der DFB-Auswahl? Armstrong: Absolut! Gegen Deutschland muss man sich immer anstrengen. Wie gesagt, in Köln haben wir 65 Minuten lang wirklich hart gearbeitet. Aber gegen Deutschland darf man sich keine Fehler erlauben. Sie führen zu Gegentoren. Ich hoffe, dass wir dieses Mal keine Fehler machen und keine dummen Gegentore kassieren.

WM 2026: Diese Teams sind bereits qualifiziert 1 / 21 © Xinhua Diese Teams sind bereits für die WM 2026 qualifiziert

Die WM 2026 rückt immer näher. Auch das Kontingent der feststehenden Teilnehmer wird größer und größer. Wer könnte Argentinien vom Thron stoßen? ran zeigt die Nationen, die sich schon qualifiziert haben. © ZUMA Press Wire USA

Die USA sind als Ausrichter der Weltmeisterschaft 2026 gesetzt. In den USA wird während der WM ein Großteil der Spiele stattfinden. Können die US-Boys für eine Überraschung sorgen? © SOPA Images Kanada

Auch Kanada ist als Ausrichter sicher dabei. Die Mannschaft wird von Bayern-Star Alphonso Davies und Top-Stürmer Jonathan David angeführt. © Agencia-MexSport Mexiko

Auch Mexiko ist als Austragungsland bei der WM 2026 mit am Start. Die Mexikaner sind immer mal wieder für ein Ausrufezeichen gut, besiegten beispielsweise 2018 die DFB-Elf zum Auftakt mit 1:0. © AFLOSPORT Japan

Über die Qualifikation war Japan das erste Team, das sein Ticket für die WM löste. Auch Japan kann auf einen überraschenden WM-Sieg gegen Deutschland zurückblicken. 2022 in Katar gelang dem Team ein 2:1-Erfolg über das DFB-Team. © Sports Press Photo Neuseeland

Neuseeland hatte dann wohl doch kein Interesse an einem Fußball-Märchen. Im entscheidenden Spiel um das WM-Ticket setzten sich die "All Whites" mit 3:0 gegen Neukaledonien durch. Für Neuseeland ist es erst die dritte WM-Teilnahme der Geschichte. Zuletzt scheiterte man 2010 in Südafrika nach drei Unentschieden in der Gruppenphase, konnte allerdings den damals amtierenden Weltmeister Italien hinter sich lassen. © Sebastian Frej Iran

Zum vierten Mal in Folge wird der Iran 2026 bei einer WM am Start sein. "Team Melli" genügte in der asiatischen Qualifikation ein 2:2 gegen Usbekistan, um vorzeitig das Ticket zu lösen. Insgesamt wird es die siebte WM-Teilnahme für den Iran sein. © 2022 Getty Images Argentinien

Als viertes Team machte der Titelverteidiger sportlich seine Teilnahme perfekt - und das ohne eigenes Zutun. Argentinien löste das Ticket bereits vor dem ewigen Klassiker gegen Brasilien, weil Bolivien wenige Stunden zuvor gegen Uruguay nicht gewann. © AFP/SID/FADEL SENNA Usbekistan

Premiere für Usbekistan: Das zentralasiatische Land darf erstmals bei einer WM-Endrunde mitspielen. Ein torloses Remis bei den Vereinigten Arabischen Emiraten genügte zur vorzeitigen Qualifikation. © SOPA Images Jordanien

Auch Jordanien wird 2026 erstmals bei einer WM dabei sein, ein klarer 3:0-Sieg im Oman sorgte für die Vorentscheidung, die später durch ein anderes Land offiziell wurde ... © 2025 Getty Images Südkorea

... und das war Südkorea. Der WM-Stammgast löste sein Ticket durch einen Sieg im Irak und verhalf Jordanien zeitgleich ebenfalls zur Teilnahme. © 2025 Getty Images Australien

Die Socceroos lösten als sechste Mannschaft der Asien-Qualifikation das Ticket für die WM 2026 durch einen 2:1-Sieg beim direkten Konkurrenten Saudi-Arabien. © 2025 Getty Images Brasilien

Auch aus Südamerika füllt sich das Kontingent der WM-Teilnehmer. Am drittletzten Spieltag der Eliminatorias Sudamericanas erreichte Rekord-Weltmeister Brasilien mit einem 1:0-Sieg gegen Paraguay die Endrunde im kommenden Jahr. © 2025 Getty Images Ecuador

Am selben Spieltag durften auch die Ecuadorianer jubeln. Ihnen reichte schon ein schnödes 0:0 gegen Peru zu WM-Teilnahme. © 2025 Getty Images Uruguay

Auch am vorletzten Spieltag mussten die Peruaner mit ansehen, wie sich eine Nationalmannschaft über die WM-Qualifikation freut. Diesmal ist es Uruguay nach einem 3:0-Sieg über den Tabellenvorletzten. © 2025 Getty Images Paraguay

Paraguay machte ebenfalls am vorletzten Spieltag alles klar - mit einem 0:0 gegen Ecuador. © 2025 Getty Images Kolumbien

Als vorerst letzte Mannschaft aus Südamerika qualifizierte sich auch Kolumbien für die WM. Der ehemalige Bayern-Star James Rodriguez erzielte beim 3:0 über Bolivien das Führungstor. © IMAGO/PanoramiC Marokko

Marokko hat sich als erstes afrikanisches Land für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Das Team um Kapitän Achraf Hakimi (li.) bezwang den Niger am Freitag in Rabat 5:0 (2:0) und sicherte sich vorzeitig den Sieg in Gruppe E. Für Marokko ist es die dritte WM-Teilnahme in Folge, 2022 in Katar hatte das Team überraschend das Halbfinale erreicht. © Imago/NurPhoto/SID/Ahmed Mosaad Tunesien

Tunesien hat sich als zweites afrikanisches Land nach Marokko für die WM-Endrunde qualifiziert. Die Nordafrikaner sind zum dritten Mal in Serie dabei und werden 2026 ihre insgesamt siebte WM bestreiten. Mit einem 1:0-Sieg gegen Äquatorialguinea konnte Tunesien das Ticket schon zwei Spieltage vor Abschluss der Quali-Phase sichern. © AFP/SID/Abdel Majid BZIOUAT Ägypten

Mohamed Salah (r.) und Ägypten fahren zur WM! Als drittes afrikanisches Team haben die Ägypter ihre Qualifikation am vorletzten Spieltag der Qualifikation mit einem 3:0-Sieg gegen Dschibuti klargemacht. Salah gelang dabei ein Doppelpack. Für Ägypten ist die WM 2026 bereits die vierte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Zuletzt nahm das Team 2018 teil, auf einen Sieg bei einer WM-Endrunde wartet das fußballbegeisterte Land jedoch noch. © IMAGO/NurPhoto Algerien

Als vierte nordafrikanische Mannschaft haben sich die Algerier für die WM 2026 qualifiziert. Dank des Wolfsburgers Mohamed Amoura, der gegen Somalia gleich zweimal traf, sicherte sich das Team das Ticket. Insgesamt ist Algerien nun zum fünften Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei.

ran: In der Qualifikation für die Europameisterschaft 1984 hat Nordirland Deutschland 1982 mit 1:0 im Windsor Park besiegt, 1983 beim Sieg im Rückspiel waren auch Sie dabei. Armstrong: Wir haben sie in Hamburg mit 1:0 besiegt. Ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die Deutschland bei einer Qualifikation zu einem großen Turnier zuhause und auswärts besiegt hat. Wir haben großartig gegen eine starke deutsche Mannschaft gespielt. Deutschland hatte Stielike, Matthäus, Rummenigge oder auch Briegel. Diese Erfolge waren nur möglich, weil wir als Team hart gearbeitet haben. Man muss die Mentalität haben und den Glauben an sich selbst. ran: Wie kann dieses Mal ein nordirischer Sieg gelingen? Armstrong: Manchmal wachsen Spieler über sich hinaus. Wir haben zum Beispiel Shea Charles. Er spielt im defensiven Mittelfeld und ist technisch sehr gut. Einer, der auch beeindrucken kann, ist Conor Bradley. Er ist stark und schnell, als Außenverteidiger kann er Deutschland Probleme machen. Trai Hume ist unser Leader in der Abwehr. Daniel Ballard ist sein Teamkollege im Verein bei Sunderland. Ich denke, beide werden im Abwehrzentrum nebeneinander spielen. Klar ist: Als Mannschaft müssen wir eine ganz besondere Leistung zeigen.

Bundesliga-Transfergerüchte: Inter Mailand hat wohl Interesse an Freiburg-Keeper Noah Atubolu 1 / 11 © IMAGO/Sven Simon Noah Atubolu (SC Freiburg)

Keeper Noah Atubolu steht bis 2027 beim SC Freiburg unter Vertrag. Nun berichtet "Sky", dass Inter Mailand an dem 23-Jährigen Interesse zeigt und über eine Verpflichtung im kommenden Sommer nachdenkt. Dementsprechende Gespräche sind wohl bereits geplant. Atubolu wurde jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft nachnominiert. © 2025 Getty Images Jurrien Timber (FC Arsenal)

Die Bayern mischen laut "CaughtOffside" wohl im Poker um Arsenal-Star Jurrien Timber mit. Dem Bericht nach sollen die Münchner schon Kontakt zum 24 Jahre alten Rechtsverteidiger aufgenommen haben. Allerdings dürfte sich auch Arsenal um einen Verbleib des Niederländers bemühen und an einer Vertragsverlängerung über den Sommer 2028 hinaus arbeiten. Im Sommer 2023 zahlten die "Gunners" kolportierte 40 Millionen Euro Ablöse für Timber an dessen Ex-Klub Ajax Amsterdam. © Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

Der BVB soll wohl mal wieder die Fühler nach einem internationalen Toptalent ausgestreckt haben. Laut dem Portal "TBR Football" dürfte die Borussia am erst 16-jährigen Mexikaner Gilberto Mora interessiert sein. Das Teenie-Juwel spielt in seiner Heimat für den Club Tijuana bereits regelmäßig in der ersten Liga des Landes, hat beim Gold Cup bereits drei A-Länderspiele bestritten und ist nun bei der U20-WM im Einsatz. Sollte der ... © 2025 Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

... Bundesligist den Zuschlag erhalten, dürfte Mora allerdings erst mit Erreichen der Volljährigkeit tatsächlich nach Dortmund wechseln. Allerdings ist die Konkurrenz dem Bericht nach wohl enorm, auch die Bayern sowie Chelsea und auch Inter Miami werden als weitere Interessenten für den offensiven Mittelfeldspieler genannt. © 2025 Getty Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Nach Real Madrid soll nun auch der FC Liverpool Interesse an Dayot Upamecano zeigen. Laut "Bild" denken die Engländer über eine ablösefreie Verpflichtung nach. Der Vertrag des Franzosen würde im Sommer 2026 auslaufen, sollten sich er und die Bayern nicht einigen können. Nach Informationen von "Sport1" fordert das Lager Upamecanos eine deutliche Gehaltserhöhung, ein Handgeld sowie eine Ausstiegsklausel. Die FCB-Bosse könnten dagegen einen harten Kurs einschlagen. © AFP/SID/MARCO BERTORELLO Bremer (Juventus Turin)

Der FC Bayern soll laut "Calciomercato" an Juventus-Verteidiger Bremer interessiert sein – allerdings buhlen auch Manchester United, Liverpool und Chelsea um den 28-Jährigen. Ein Transfer gilt dennoch als unwahrscheinlich: Bremer verlängerte erst im Sommer langfristig bei Juve, ehe er sich im Oktober das Kreuzband riss. Nur ein "verrücktes Angebot" über 70 bis 80 Millionen Euro könnte die Italiener wohl umstimmen, die den Abwehrmann eigentlich als unverkäuflich betrachten. © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Nicolas Jacksons Berater Ali Barat heizt mal wieder Spekulationen an. Diesmal geht es um eine feste Verpflichtung der Leihgabe des FC Chelsea, die den FC Bayern 65 Millionen Euro kosten würde. "Ich denke, wenn Nico Jackson diese Saison gute Leistungen bringt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Marktpreises für Stürmer von 65 Millionen Euro kaufen", sagte Barat "RMC Sport" ... © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Barat ist klar, dass dafür vor allem die Leistungen seines Klienten stimmen müssen. Aber: "Normalerweise, bei seinem Potenzial, denke ich, dass sie kein Problem damit haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen." Bei 40 Einsätzen kommt es laut Klausel automatisch zum Kauf, ohne die Anzahl der Spiele könnten die Bayern den Stürmer aber auch für diese Summe verpflichten, falls er überzeugt. © Noah Wedel Almugera Kabar (Borussia Dortmund)

Fünf Einsätze für die Profis von Borussia Dortmund reichen offenbar aus, um das Interesse des FC Brentford zu wecken. Nach Informationen der "Bild" beschäftigt sich der Premier-League-Klub intensiv mit einer Verpflichtung von Almugera Kabar. Der 19-jährige Innenverteidiger hat derzeit einen Marktwert von rund einer Million Euro. Brentford soll bereits Kontakt mit dem Spieler aufgenommen haben und wäre demnach bereit, eine Ablösesumme von etwa 20 Millionen Euro zu zahlen. © IMAGO/Shutterstock Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)

Einem Bericht von "Sky" zufolge beschäftigte sich der VfB Stuttgart im Sommer mit Brajan Gruda. Der ehemalige Mainzer sei demnach nicht zufrieden mit seiner Spielzeit bei Brighton. Aus diesem Grund erhofften sich die Schwaben wohl eine Leihe des Youngsters. Die Seagulls sollen jedoch weiter mit ihm planen. Neben Stuttgart zeigten dem Sportsender zufolge auch weitere Klubs Interesse am Deutschen - darunter auch mehrere Bundesligisten. Wird das Thema im Winter wieder heiß? © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehörte der Innenverteidiger im Sommer zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf soll sich aber schwierig gestalten, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecke. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Dennoch könnte das Thema auch im Winter wieder hochkochen.