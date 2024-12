Manuel Neuer sah nach einem Bodycheck gegen Jeremie Frimpong im DFB-Pokal die Rote Karte. Nun legt der Schlussmann des FC Bayern Einspruch ein.

Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer hat Einspruch gegen seine Sperre für zwei Pokalspiele eingelegt.

Dies teilte das Sportgericht des DFB mit und nannte Donnerstag (12. Dezember) um 15.00 Uhr als Termin der mündlichen Verhandlung.

Neuer, der derzeit verletzt ist, wird laut DFB-Mitteilung per Video zugeschaltet. Die Sitzung am DFB-Campus in Frankfurt leitet Stephan Oberholz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts.

Neuer war beim 0:1 der Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen in der 17. Minute nach einem heftigen Check gegen Jeremie Frimpong von Schiedsrichter Harm Osmers des Feldes verwiesen worden. Für den 38-Jährigen war es der erste Platzverweis in der Profikarriere überhaupt.

"Die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance durch ein nicht schwerwiegendes Foul ohne anschließenden Torerfolg zieht nach ständiger DFB-Rechtsprechung üblicherweise eine Sperre von zwei Spielen nach sich", schrieb der DFB in seiner Urteilsbegründung.