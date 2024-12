Auch Routinier Thomas Müller reagierte sichtbar generv t. "Haben Sie Paris auch aufgezählt oder eben einfach mal weggelassen? Aus meiner Sicht würde ich kein Fass aufmachen", sagte er in Richtung der Journalisten: "Ergebnisse kann man nicht garantieren, aber ich habe auch schon Druckspiele gesehen in dieser Saison, die wir gewonnen haben."

"Es ist heute nicht die Frage danach, größere Gegner zu besiegen. Wir sind ein Mann weniger. Ich hoffe, das ist auch bei allen so angekommen, auch wenn man es auf dem Platz nicht gesehen hat. Deswegen ist dieses Spiel aus der ganzen anderen Statistik", versuchte Eberl seine Sicht der Dinge darzulegen.

Dieser hatte zuvor nochmal nachgehakt, warum der FC Bayern in dieser Saison gegen nahezu alle Gegner auf Augenhöhe nicht gewinnen konnte.

"Ich weiß, dass Sie sehr kritisch sind und alles in Frage stellen. Aber das ist mir relativ scheißegal", blaffte er einen Reporter an.

Spieler und Verantwortliche des FC Bayern reagieren nach dem Pokal-Aus gegen Bayer Leverkusen genervt und gereizt auf Nachfragen. Keine Vorwürfe gibt es indes an "Rotsünder" Manuel Neuer.

Das Wichtigste in Kürze

Und in der Bundesliga steht der Rekordmeister als souveräner und ungeschlagener Tabellenführer ohnehin bestens da.

Das galt vor allem in der Tat für die vergangenen beiden Champions-League -Spiele, in denen die Münchner durch zwei 1:0-Heimsiege gegen Benfica Lissabon und PSG eine Reaktion auf die beiden Niederlagen zuvor beim FC Barcelona (1:4) und bei Aston Villa (0:1) zeigten.

Im DFB-Pokal muss der erfolgsverwöhnte Rekordsieger nun mehr als sechs Monate bis zum Finale in Berlin zuschauen - die Fortsetzung einer ungewohnten schwarzen Serie.

Vor allem aber war die Enttäuschung riesig, weil in der so hoffnungsvoll gestarteten Spielzeit nach der frustrierenden Vor-Saison nun schon wieder der erste Titel futsch ist, und das sehr früh.

Seit dem 20. und letzten Erfolg im Jahr 2020 haben die Münchner nicht mehr das Endspiel erreicht: Dreimal war seitdem schon in der zweiten Runde Schluss, einmal im Viertelfinale und nun im Achtelfinale. Das ist, um den früheren Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zu zitieren, nicht Bayern-like.

Trotz Aus im DFB-Pokal: Kimmich sieht FC Bayern "auf dem richtigen Weg"

Das gilt auch für die Tatsache, dass der einstmals unschlagbare Dauermeister in der Liga weder gegen Leverkusen (1:1) noch gegen Eintracht Frankfurt (3:3) oder zuletzt Borussia Dortmund (1:1) gewinnen konnte.

"Wenn ich mir die Ergebnisse in den Topspielen anschaue, ist das ernüchternd", gab Kimmich als einziger zu, meinte aber auch: "Ich denke trotzdem, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Der Mittelfeldspieler verwies wie seine Mitspieler und die Verantwortlichen darauf, dass die Bayern dem Rivalen trotz rund 75 Minuten mit einem Mann weniger ebenbürtig und in manchen Statistiken überlegen waren. Unter anderem standen am Ende trotz Unterzahl 58 Prozent Ballbesitz, 12:4 Ecken und ein leichtes Plus bei den Topchancen.

"Es gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft", analysierte Kimmich. "In Anbetracht des Gegners war das heute unsere beste Saisonleistung."