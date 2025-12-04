Mit allen Mitteln wehrte sich Union Berlin gegen die Übermacht des FC Bayerns und schied nur knapp aus dem DFB-Pokal aus. Kapitän Rani Khedira beklagte im Anschluss Zeitspiel der Münchner. Von Maximilian Kayser Der FC Bayern München wird froh sein, erstmal nicht mehr an die Alte Försterei fahren zu müssen. Nach dem ersten Unentschieden ihrer aktuellen Bundesliga-Saison erwies sich Union Berlin auch im DFB-Pokal als harte Nuss. Zwar endete der Pokalfight mit 2:3 für den Rekordmeister, am Ende wurde das Match aber zur Zitterpartie: Bayern beschränkte sich zu großen Teilen auf das Verteidigen. Auch interessant: DFB-Pokal 2025/26: Auslosung der Viertelfinals im Free-TV und Joyn-Livestream Da ist es klar, dass die Berliner Mannschaft ob des knapp verpassten Ausgleichs frustriert war. Das drückte auch Union-Kapitän Rani Khedira nach dem Spiel am Mikrofon von "Sky" so aus: Man hatte Bayern "am Rande einer Verlängerung", aus dem Spiel heraus sei der Gegner "kaum gefährlich" gewesen. Dann holte Khedira aber noch einmal wütend aus: "Wenn du gegen so einen Gegner spielst und die spielen ab der 45. Minute auf Zeit, was zum Teil nicht geahndet wird, dann ist es Respekt genug".

Diese Pavlovic-Szene erzürnt Rani Khedira Hat der FC Bayern tatsächlich in der gesamten zweiten Halbzeit Zeitspiel betrieben? Auf Nachfrage wütete Khedira vor allem gegen eine Szene: In der 47. Minute verletzte sich Aleksandar Pavlovic ohne Fremdeinwirkung am Oberschenkel. Für ihn kam schließlich Leon Goretzka für ihn in die Partie. "Pavlovic ist natürlich verletzt – ich wünsche ihm alles Gute. Aber er hat zwei Minuten Zeit, sich hinzulegen. Und dann ist der Ball wieder im Spiel und dann muss er sich hinlegen", kritisierte Khedira. "So schindet er die Zeit, um wechseln zu können. Das ist kein Fairplay." Letztendlich betonte der Unioner Kapitän aber, dass er Pavlovic "keinen Vorwurf" mache: "Er soll schnell wieder gesund werden." Der Jungnationalspieler hatte bereits die Verletzung an die Bayern-Bank signalisiert, legte sich dann aber auf dem Platz anstatt im Seitenaus auf den Boden.

