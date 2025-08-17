Beim DFB-Pokalspiel zwischen Lok Leipzig und dem FC Schalke 04 kam es schon in der ersten Halbzeit zu einer Unterbrechung. Vonseiten der Gelsenkirchener wurden Anschuldigungen bezüglich rassistischer Äußerungen erhoben.

Am Sonntagnachmittag gastierte der Zweitligist FC Schalke 04 in der 1. Runde im DFB-Pokal bei Lok Leipzig.

Schon in der ersten Halbzeit kam es dabei zu unschönen Szenen, der Vorwurf rassistischer Beleidigungen gegen S04-Profi Christopher Antwi-Adjei steht im Raum.

Nach rund zehn Minuten wurde der Schalker gefoult, im Anschluss soll der 30-Jährige von Anhängern der Leipziger rassistisch beleidigt worden sein.

"Du hast es doch gehört!", richtete sich Antwi-Adjei anschließend an den Schiedsrichter-Assistenten, wie über die Außenmikrofone im Rahmen der TV-Übertragung klar zu verstehen war.