Schlechte Nachrichten für den FC Arsenal - und das gleich in doppelter Ausführung.

Hai Havertz fällt beim FC Arsenal erneut verletzungsbedingt aus. Das bestätigte Teammanager Mikel Arteta unmittelbar vor dem Spiel des Premier-League-Tabellenführers beim FC Brentford am Donnerstagabend. Havertz (26) habe "ein leichtes Ziehen" gespürt, die Ausfalldauer sei offen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach am Rande der Nations-League-Auslosung in Brüssel von einem "kleinen" Rückschlag. "Er hat jetzt noch mal eine Nachuntersuchung nächste Woche. Dann wissen wir im Detail, was ist", sagte Nagelsmann. Generell glaube er nicht, dass der Stürmer für die Länderspiele Ende März in der Schweiz und gegen Ghana ausfallen werde.

Havertz hatte am 11. Januar sein Comeback gegeben, er war davor lediglich am ersten Liga-Spieltag im August bei Manchester United zum Einsatz gekommen. Kurz darauf unterzog er sich einer Knie-OP. Nun soll es eine Muskelverletzung sein, die ihn im WM-Jahr zu einer Pause zwingt.