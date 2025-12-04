DFB-Pokal
Hamburger SV nach Pokal-Pleite: Daniel Peretz ist der doppelte Verlierer - wie geht es weiter?
- Aktualisiert: 04.12.2025
- 10:54 Uhr
Nachdem Daniel Peretz mit dem Hamburger SV aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist, sprach die Bayern-Leihgabe über seine schwierige Situation und ließ seine Zukunft offen.
von Oliver Jensen
Für Torhüter Daniel Peretz war die Pokal-Niederlage des Hamburger SV gegen Holstein Kiel gleich doppelt ärgerlich. Der Pokal-Wettbewerb bot dem Leihspieler des FC Bayern München die einzige Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln. Im Ligabetrieb ist Daniel Heuer Fernandes die Nummer eins.
"Das ist sicher Pech. Und ich wünschte, es wäre anders", sagte der Torwart, nachdem der HSV im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten mit 2:4 verlor. Dennoch war er froh, überhaupt zwischen den Pfosten zu stehen.
"Ich habe das Spiel genossen", betonte der israelische Nationaltorwart. "Ich habe sehr hart mit der gesamten Torwartgruppe gearbeitet, um mich jeden Tag zu verbessern und mein Bestes zu geben."
HSV: Daniel Peretz lässt Zukunft offen
Doch wie geht es mit ihm weiter, wenn er nun keine weiteren Einsätze bekommt? Denn die Leistungen von Heuer Fernandes sind zu gut, um über einen Torwartwechsel auch nur nachzudenken.
Zwischenzeitlich kamen Gerüchte auf, die Leihe könnte im Winter bereits vorzeitig beendet werden, damit der 25-Jährige bei einem anderen Klub Spielpraxis sammeln kann. Er selber wollte sich dazu nicht äußern.
"Dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt", sagte Peretz, als er nach dem Pokal-Spiel auf seine Zukunft angesprochen wurde. "Ich konzentriere mich auf das Spiel, und wir werden sehen, was die Zeit bringt."
Allerdings fügte er hinzu: "Es liegt mir im Blut, dass ich spielen will. Und ich habe heute gesehen, wie viel Spaß mir Fußball macht. Ich möchte unbedingt spielen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie wir mit der Situation umgehen."
