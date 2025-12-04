- Anzeige -
- Anzeige -
DFB-Pokal

Hamburger SV nach Pokal-Pleite: Daniel Peretz ist der doppelte Verlierer - wie geht es weiter?

  • Aktualisiert: 04.12.2025
  • 10:54 Uhr
  • Oliver Jensen

Nachdem Daniel Peretz mit dem Hamburger SV aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist, sprach die Bayern-Leihgabe über seine schwierige Situation und ließ seine Zukunft offen.

von Oliver Jensen

Für Torhüter Daniel Peretz war die Pokal-Niederlage des Hamburger SV gegen Holstein Kiel gleich doppelt ärgerlich. Der Pokal-Wettbewerb bot dem Leihspieler des FC Bayern München die einzige Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln. Im Ligabetrieb ist Daniel Heuer Fernandes die Nummer eins.

"Das ist sicher Pech. Und ich wünschte, es wäre anders", sagte der Torwart, nachdem der HSV im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten mit 2:4 verlor. Dennoch war er froh, überhaupt zwischen den Pfosten zu stehen.

"Ich habe das Spiel genossen", betonte der israelische Nationaltorwart. "Ich habe sehr hart mit der gesamten Torwartgruppe gearbeitet, um mich jeden Tag zu verbessern und mein Bestes zu geben."

- Anzeige -
- Anzeige -

Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

HSV: Daniel Peretz lässt Zukunft offen

Doch wie geht es mit ihm weiter, wenn er nun keine weiteren Einsätze bekommt? Denn die Leistungen von Heuer Fernandes sind zu gut, um über einen Torwartwechsel auch nur nachzudenken.

Zwischenzeitlich kamen Gerüchte auf, die Leihe könnte im Winter bereits vorzeitig beendet werden, damit der 25-Jährige bei einem anderen Klub Spielpraxis sammeln kann. Er selber wollte sich dazu nicht äußern.

"Dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt", sagte Peretz, als er nach dem Pokal-Spiel auf seine Zukunft angesprochen wurde. "Ich konzentriere mich auf das Spiel, und wir werden sehen, was die Zeit bringt."

Allerdings fügte er hinzu: "Es liegt mir im Blut, dass ich spielen will. Und ich habe heute gesehen, wie viel Spaß mir Fußball macht. Ich möchte unbedingt spielen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie wir mit der Situation umgehen."

Auch interessant: HSV hat im DFB-Pokal eine große Chance verspielt: Diese Entscheidung muss hinterfragt werden 

Mehr News und Videos
1. FC Union Berlin v FC Bayern München - DFB Cup: Round of 16
News

Kommentar: Bayern besteht seine größte Prüfung

  • 04.12.2025
  • 12:01 Uhr
Foto : der HSV am Boden zerstört , Fabio Daniel VIEIRA Fussball Bundesliga , DFB Pokal am Mi. 03.12.2025 Hamburger SV - Holstein Kiel *** Photo of HSV devastated , Fabio Daniel VIEIRA Soccer Bundes...
News

HSV hat im DFB-Pokal eine große Chance verspielt: Diese Entscheidung muss hinterfragt werden - ein Kommentar

  • 04.12.2025
  • 11:53 Uhr
Goretzka_fc_bayern
News

FC Bayern vs. Union: Ein Star ist erneut Teil des Problems

  • 04.12.2025
  • 11:40 Uhr
Deniz Undav zählt nach
News

Undav muss nachzählen: "Weiß selber nicht mehr, wie viele Tore"

  • 04.12.2025
  • 10:21 Uhr
imago images 1069887597
News

Bayern-Fans toben: Heftiger Schiri-Ärger bei Dusel-Sieg

  • 04.12.2025
  • 10:11 Uhr
Deutschland: Fussball DFB-Pokal 2025 26, Achtelfinale - 1. FC Union Berlin - FC Bayern München - An der Alten Försterei -Stadion (Berlin): Torjubel Harry Kane (FC Bayern München, 9) Lennart Karl (F...
News

Pokal-Noten der Bayern: Karl zaubert, Goretzka wackelt

  • 04.12.2025
  • 09:43 Uhr
schlotterbeck
News

BVB-Noten zum Pokalaus: Schlotterbeck tappt in die Falle

  • 04.12.2025
  • 09:42 Uhr
Der FC Bayern steht im Viertelfinale des DFB-Pokals
News

Fünf Standardtore: Bayern zittert sich ins Viertelfinale

  • 04.12.2025
  • 09:41 Uhr
03.12.2025, xtgx, Fussball DFB Pokal 1 8 Finale, Union Berlin - FC Bayern München v.l. Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Muenchen) verletzt, Verletzung, Schmerz, Schmerzen Leon Goretzka (FC Bayern Mue...
News

Pavlovic schwerer verletzt? Kompany gibt Update

  • 04.12.2025
  • 09:40 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

Darum laufen heute zwei Pokalspiele im Free-TV

  • 04.12.2025
  • 08:54 Uhr