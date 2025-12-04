Nachdem Daniel Peretz mit dem Hamburger SV aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist, sprach die Bayern-Leihgabe über seine schwierige Situation und ließ seine Zukunft offen.

von Oliver Jensen

Für Torhüter Daniel Peretz war die Pokal-Niederlage des Hamburger SV gegen Holstein Kiel gleich doppelt ärgerlich. Der Pokal-Wettbewerb bot dem Leihspieler des FC Bayern München die einzige Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln. Im Ligabetrieb ist Daniel Heuer Fernandes die Nummer eins.

"Das ist sicher Pech. Und ich wünschte, es wäre anders", sagte der Torwart, nachdem der HSV im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten mit 2:4 verlor. Dennoch war er froh, überhaupt zwischen den Pfosten zu stehen.

"Ich habe das Spiel genossen", betonte der israelische Nationaltorwart. "Ich habe sehr hart mit der gesamten Torwartgruppe gearbeitet, um mich jeden Tag zu verbessern und mein Bestes zu geben."