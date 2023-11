EM-Qualifikation: 21 Länder sicher 2024 in Deutschland dabei - Playoff-Teilnehmer fix

Die Gruppenphase der EM-Qualifikation ist vorbei - 21 Mannschaften haben ihr Ticket für die EM 2024 in Deutschland sicher. ran gibt einen Überblick.

In Staffel A ist alles entschieden, Spanien fährt als Gruppenerster zur EM. Schottland landete letztlich auf Rang zwei. Auch Georgien darf noch hoffen, sie sind sicher in den Playoffs dabei. Norwegen ist hingegen nicht dabei.

EM-Quali: Spanien und Schottland in Gruppe A weiter

In Gruppe B stand Frankreich bereits frühzeitig als Sieger fest. Auch der zweite Platz ist mittlerweile fest vergeben, und zwar an die Niederlande. Nach einem 1:0-Erfolg über Irland ist die "Elftal" sicher dabei, da der direkte Vergleich gegen die Drittplatzierten Griechen (drei Punkte Rückstand) gewonnen wurde.

Dahinter konnte Italien durch ein torloses Remis gegen die Ukraine am letzten Spieltag die EM-Qualifikation klarmachen.

Der 3:1-Sieg gegen Italien am 8. Spieltag reichte England, um das EM-Ticket zu buchen.

Die Türkei hat sich als Gruppensieger für die EM in Deutschland qualifiziert. Durch einen 1:0-Sieg gegen Armenien am letzten Spieltag ist auch Kroatien sicher dabei.

EM-Quali: Montellas Türken kommen in Gruppe D weiter - Kroatien auch qualifiziert

Die Drittplatzierten Polen müssen indes in die Playoffs.

Durch einen 3:0-Heimsieg gegen Moldawien konnte sich Tschechien am abschließenden Spieltag als Gruppenzweiter für die EM 2024 qualifizieren.

Albanien fährt definitiv zur EM nach Deutschland und konnte am 10. auch den Gruppensieg klarmachen.

EM-Quali: Albanien und Tschechien in Gruppe E durch

Der Sieg der Magyaren war auch gleichbedeutend mit der Qualifikation Serbiens für das Turnier, das sich in der abschließenden Partie mit 2:2 von Bulgarien trennte.

Ungarn hat durch das späte 2:2 gegen Bulgarien am 9. Spieltag die EM-Quali eingetütet, durch den 3:1-Erfolg über Montenegro am 10. Spieltag wurde auch der Gruppensieg fixiert.

EM-Quali: Ungarn als Erster in Gruppe G durch - Serbien holt Platz zwei

Die Slowenen konnten am letzten Spieltag den Showdown gegen Kasachstan für sich entscheiden und somit als Gruppenzweiter das Ticket für die EM in Deutschland lösen.

EM-Quali: Dänemark in Gruppe H durch - Slowenien auch weiter

Sowohl die Schweiz als auch Rumänien haben die EM-Teilnahme sicher. Im direkten Duell konnten die Rumänen am letzten Spieltag den Gruppensieg klarmachen.

EM-Quali: Rumänien und Schweiz in Gruppe I weiter

Portugal ist mit 30 Punkten aus zehn Spielen makellos durchgekommen und hat sich bereits frühzeitig die EM-Teilnahme gesichert. Am 9. Spieltag durfte dann auch die Slowakei jubeln. Durch ein 4:2 gegen Island sicherte man sich den zweiten Platz vor Luxemburg, Island und Bosnien-Herzegowina, die aber noch über die Playoffs weiterkommen könnten.

EM-Quali: Portugal mit Maximalausbeute in Gruppe J - auch Slowakei bucht das Ticket

EM-Quali: Die Playoffs

An den Playoffs nehmen pro Nations-League-Pfad (Liga A, B, C) vier Nationen, also insgesamt zwölf, teil. Diese sind die vier Gruppensieger der jeweiligen Ligen. Diese tragen Halbfinale und Finale aus, der Sieger des Finals bekommt das EM-Ticket.

Ist eines der Teams bereits über die direkte EM-Quali dabei, rückt das nächste Team aus der Liga nach, dass die beste Platzierung im Nations League Ranking der UEFA aufweist. Sind aus Pfad A 13 oder mehr Teams durch die direkte Quali dabei, rückt zunächst das bestplatzierte Team aus Liga D (Estland) nach, ehe Teams aus Liga B den Pfad auffüllen. Welche das sind, entscheidet sich per Los.

Nach dem aktuellen Stand in den Gruppen ergeben sich folgende Playoff-Pfade: