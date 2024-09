Niederlande ziehen Abschaffung der Abseitsregel im Amateurfußball in Erwägung

Dagegen will der Verband KNVB nun vorgehen und zieht daher eine Abschaffung der Abseitsregel in Betracht. Der Hintergedanke: Da oft offizielle Schiedsrichter und Assistenten aus Mangel an Personal fehlen, greifen Vertreter oder Angehörige eines der beiden Teams zur Fahne bzw. Pfeife.

Die Anwendung von Gewalt im Amateurbereich tritt nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden immer wieder auf.

Niederlande: Bald kein Abseits mehr im Amateurfußball?

Um diese Zahl zu minimieren, wird nun über die Abschaffung der Abseitsregel nachgedacht. "Es stimmt, dass es sich um eine relativ kleine Zahl im Vergleich zu den fast 780.000 Spielen handelt, die jährlich ausgetragen werden, aber wir werden das nicht bagatellisieren", so der für den Amateurbereich zuständige Verbands-Direktor Jan Dirk van der Zee auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, aus der verschiedene Medien zitieren.

Dabei will er auch nicht ausschließen, in der Zukunft gänzlich auf Schiedsrichterassistenten in unterklassigen Ligen zu verzichten. "Wir haben ein Problem und wir wollen es aus der Welt schaffen. Ich schließe nicht aus, dass wir eines Tages keine Schiedsrichterassistenten mehr einsetzen werden", so van der Zee weiter.