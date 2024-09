Ballon d'Or: Fehlende Nominierung von Jamal Musiala unverständlich! Ein Kommentar

Das ist auch 2024 nicht anders. Erstmals seit über 20 Jahren finden sich nämlich weder die Namen Lionel Messi noch Cristiano Ronaldo auf der Liste der Nominierten wieder. Während das vor allem in den entsprechenden Fanlagern und Social Media Bubbles für Empörung sorgt, ist dieser Schritt allerdings gerechtfertigt - und überfällig.

Seitdem "France Football" die Trophäe des Ballon d'Or, also des goldenen Balls für den besten Spieler, vergibt, gibt es kein Jahr, in dem nicht auch über die Auszeichnung diskutiert wird.

Trotz Bayern-Misserfolg: Musiala muss auf die Liste!

Freilich, es ist nicht so, dass Musiala eine absolute Fabelsaison hingelegt hätte. Zwölf Treffer und acht Vorlagen für den FC Bayern München sowie vier Tore und zwei Assists für das DFB-Team sind gut, aber nicht überragend. Schon gar nicht gemessen an dem, was Musiala kann. Da hat sein kongenialer Partner Wirtz (21 Tore, 22 Vorlagen), der sich auf der Liste wiederfindet, deutlich mehr gezeigt.

Auch dass die Bayern in der vergangenen Saison titellos blieben, hat dem 21-Jährigen sicher nicht in die Karten gespielt. "Er hat uns mit seinen tollen Leistungen ins Halbfinale der Champions League geführt. Wir können es nicht nachvollziehen", setzt sich Sportvorstand Max Eberl dennoch für den Youngster ein.