Für Sportdirektor Sven Mislintat läuft es bei Ajax Amsterdam zurzeit nicht rund. Ihm wird die sportliche Krise angelastet - und den Transfer von Borna Sosa soll er trotz eines möglichen Interessenkonflikts vollzogen haben.

Der Ajax-Sportdirektor Sven Mislintat muss gerade Schlagzeilen über sich lesen, die ihm nicht gefallen können. Zunächst schossen die ehemaligen Amsterdamer Spieler Marco van Basten und Rafael van der Vaart in "De Telegraaf" gegen den Funktionär: "Es muss was passieren. Bei Ajax kann es so nicht weitergehen. Dieser Mislintat muss weg."

Dass ehemalige Größen in einer sportlichen Krise gegen ihn wettern, kennt der ehemalige VfB-Sportvorstand noch aus Stuttgarter Zeiten. Doch Tags darauf veröffentlichte der öffentlich-rechtliche Rundfunksender "NOS" einen Bericht, der den 50-Jährigen weitaus mehr in Bedrängnis bringen könnte.

Darin wird ihm vorgeworfen, er habe Stuttgarts Borna Sosa verpflichtet, obwohl ein Interessenkonflikt bestanden habe.

Im Mittelpunkt steht die Firma Matchmetrics, die Mislintat mit gegründet hat und an der er immer noch Anteile hält. Am 19. Mai trat er seinen Dienst bei Ajax Amsterdam an, in der letzten Juniwoche erhöhte er seine Beteiligung an Matchmetrics auf 35 Prozent. An sich kein Problem.

Doch zum selben Zeitpunkt tauchte auch die Firma AKA Global als Anteilseigner (3,16 Prozent) auf.