Kommentar: Borussia Dortmund dreht sich mit Edin Terzic im Kreis

Vitinha (Paris St. Germain)

Hat die beste Chance in Halbzeit eins, trifft in der 19. Minute aber nur den Pfosten. Sonst mit einem sehr guten Auge und guten Ideen, die entscheidende, zündende hat er aber auch nicht in Halbzeit eins. Dafür im zweiten Durchgang, in dem er über weite Strecken der Antreiber bleibt: Das Zusammenspielt mit Hakimi ist sehenswert. Geht in der 80. Minute runter. ran-Note: 2 © PanoramiC