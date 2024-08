Heidenheim vs. Häcken heute live: Conference-League-Playoffs im Free-TV, Livestream und Liveticker

Schafft es der 1. FC Heidenheim nur etwas mehr als ein Jahr nach seinem Aufstieg in die Bundesliga direkt in die Conference League ?

Heidenheim peilt die Ligaphase der Conference League an, im Playoff-Rückspiel gegen BK Häcken geht es um alles. So verfolgt ihr die Partie live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Das Wichtigste in Kürze

Heidenheim vs. Häcken heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker: Datum, Uhrzeit, Ort

Heidenheim vs. Häcken heute live: Wer zeigt das Spiel im Free-TV?

Heidenheim - Häcken heute live: Wer zeigt das Playoff-Spiel im Livestream?

Dafür gibt's verschiedene Möglichkeiten. Zum einen bietet der SWR einen kostenfreien Livestream auf seiner Website an, der auch in der ARD-Mediathek verfügbar ist. Zum anderen könnt ihr den SWR-Stream auch kostenfrei via Joyn abrufen.