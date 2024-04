44. Pflichtspiel ungeschlagen: Bayer Leverkusen neuer alleiniger Rekordhalter

Piero Hincapie

Lässt sich mehrmals in Kopfballduellen, aber auch am Boden überrumpeln. Bekommt kaum Sicherheit in sein Spiel. Ermöglicht durch seinen Fehler eine Riesenchance zum 0:2, diese lässt West Ham aber liegen (60.). Immerhin in der Schlussphase an ein paar guten Angriffen beteiligt. Insgesamt aber doch ein überschaubarer Auftritt. ran-Note: 4. © Sportsphoto