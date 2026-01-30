Europa League Auslosung: Gegner des VfB Stuttgart ist fix

Nach der Auslosung zu den EL-Playoffs steht der Gegner des VfB Stuttgart fest. Es ist ein attraktives Los. Die Europa League findet nun zum zweiten Mal im neuen Modus statt. Die Ligaphase ist beendet, aber bevor es mit den Achtelfinals losgeht, werden noch die Playoffs im Februar ausgetragen. Europa League: Stuttgart in die Playoffs, Freiburg verliert Platz zwei - so geht es für das Bundesliga-Duo weiter Somit gibt es auch eindeutige Regelungen in Sachen Auslosungen und Format. Nach der Ziehung gibt es dann mehr Klarheit, wer in den Playoffs auf wen trifft. Am Freitag, dem 30. Januar 2026 um 13:00 Uhr, werden die Paarungen für die nächste Runde ermittelt. ran gibt alle wichtigen Infos zu Übertragung, Ablauf und Teams. Wo läuft die Auslosung heute live im TV und Stream? Im TV: Sky Sport News

Im Stream: UEFA.com, skysport.de, RTL+

- Anzeige -

- Anzeige -

Europa-League-Playoffs: Auslosung hier im Live-Ticker verfolgen Die Auslosung könnt ihr am 30. Januar hier im Ticker verfolgen. +++ 13:22 Uhr: Das sind alle Playoff-Duelle +++ Paok Saloniki - Celta Vigo OSC Lille – Roter Stern Belgrad Panathinaikos Athen - Viktoria Pilsen Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest Ludogorez Rasgrad – Ferencvaros Budapest VfB Stuttgart – Celtic Glasgow Dinamo Zagreb - KRC Genk Brann Bergen - FC Bologna +++ 13:19 Uhr: VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow +++ Der Gegner des VfB in den Playoffs steht fest: Die Schwaben treffen auf Celtic Glasgow . +++ 13:12 Uhr: Zuerst die ungesetzten Teams +++ Bedeutet jetzt: Zunächst werden wieder die ungesetzten Teams gezogen und in das Tableau eingesetzt. Danach folgen die gesetzten Teams mit dem VfB Stuttgart, wodurch sich dann die konkreten Duelle ergeben. +++ 13:10 Uhr: Prozedere wird erklärt +++ Jetzt wird das technische Prozedere erklärt. Wer eben die CL-Auslosung verfolgt hat, kennt es bereits. +++ 13:07 Uhr: Mansiz die Losfee +++ Der frühere türkische Nationalspieler Ilhan Mansiz ist die Losfee. +++ 13:06 Uhr: Marchetti da +++ Giorgio Marchetti betritt die Bühne, was bedeutet, dass die Auslosung näherrückt. +++ 13:05 Uhr: Und der SC Freiburg? +++ Die Freiburger sind als Tabellensiebter der Ligaphase direkt in das Achtelfinale eingezogen. +++ 13:03 Uhr: Die Veranstaltung läuft +++ In Nyon hat die Veranstaltung begonnen. Die Teams werden vorgestellt. +++ 13:02 Uhr: Die Termine +++ Gespielt wird am 19. und 26. Februar. Der VfB genießt im Rückspiel gegen die Schotten (Tabellen-21.) oder die Bulgaren (22.) Heimrecht. +++ 13:01 Uhr: Glasgow oder Rasgrad +++ Auf den VfB warten in den Playoffs Celtic Glasgow oder Ludogorez Rasgrad. "Wir wussten vorher, dass es wahrscheinlich so kommen wird. Es ist nun eine der beiden Mannschaften, darauf werden wir uns vorbereiten", sagte Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 3:2 (2:1) zum Abschluss der Ligaphase gegen Young Boys Bern. +++ 12:57 Uhr: Herzlich Willkommen +++ Hallo zur nächsten Auslosung. Jetzt sind die Playoffs der Europa League an der Reihe. Es wird also der Gegner des VfB Stuttgart gesucht. 13 Uhr soll es losgehen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Europa-League-Playoffs: Wer überträgt heute die Auslosung? Die Auslosung der Europa-League-Playoffs wird auf unterschiedlichen Plattformen übertragen. Sowohl RTL+ als auch Sky zeigen die Auslosung. Außerdem bietet die UEFA auf UEFA.com einen Livestream zur Auslosung an.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Europa League 2025/26: Wer ist für die Playoffs qualifiziert? An der Auslosung nehmen die Teams teil, die in der Ligaphase der Europa League die Plätze 9 bis 24 belegt haben. Die acht besten Mannschaften der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale.

Europa League: Diese Teams müssen in die Playoffs Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 müssen in den Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen: KRC Genk

FC Bologna

VfB Stuttgart

Ferencvaros

Nottingham Forest

Viktoria Pilsen

Roter Stern

Celta Vigo

PAOK

Lille OSC

Fenerbahce

Panathinaikos

Celtic

Ludogorets Razgard

Dinamo Zagreb

Brann

- Anzeige -

Europa-League-Achtelfinale: Wer ist dabei? Die ersten acht Teams sind indes umgehend für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Hier ist der Überblick der Teams, die sich direkt für das Achtelfinale qualifiziert haben: Olympique Lyon

Aston Villa

FC Midtjylland

FC Porto

Real Betis

SC Braga

SC Freiburg

AS Rom

- Anzeige -

Europa League Playoffs 2025/26: Wann und wo findet die Auslosung statt? Die Auslosung der Europa-League-Playoffs wird am 30. Januar 2025 um 13:00 Uhr in Nyon durchgeführt. Wichtig zu wissen: Ab der K.o.-Phase gibt es einen festen Turnierbaum, der bis zum Finale unverändert bleibt. Dabei ist sichergestellt, dass der Tabellenerste der Ligaphase erst im Endspiel auf den Zweitplatzierten treffen kann. Dies liegt daran, dass die 24 qualifizierten Teams in der K.o.-Runde in feste Paarungen aufgeteilt werden.

- Anzeige -

Europa League Playoffs: Wie läuft die Auslosung ab? Bei den EL-Playoffs treffen die Teams, die in der Ligatabelle auf den Plätzen 9 bis 16 gelandet sind, auf die Mannschaften der Plätze 17 bis 24. Dort spielt das Team auf Platz neun gegen eines der Teams auf den Plätzen 23 oder 24, während Platz zehn gegen den verbleibenden Gegner aus diesem Duo antritt. Dies entscheidet sich in der Auslosung. Ähnlich verhält es sich bei den Teams auf den Plätzen elf und zwölf, die auf die Mannschaften der Ränge 21 und 22 treffen. Die genaue Zuordnung, wer gegen wen spielt, wird somit per Los entschieden. Die Teams auf den Plätzen neun bis 16 genießen im Rückspiel den Vorteil des Heimrechts. In den Playoffs haben die qualifizierten Teams somit im Hin- und Rückspiel gegen einen Gegner die Möglichkeit, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

- Anzeige -