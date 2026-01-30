- Anzeige -
La Liga

Real Madrid: Hat Alvaro Arbeloa schon verloren? Neuer Trainer wohl im Fokus

  • Veröffentlicht: 30.01.2026
  • 12:48 Uhr
  • ran.de

Alvaro Arbeloa hat als Trainer von Real Madrid bereits zwei Niederlagen kassiert. Für die Zeit nach dem Sommer gibt es wohl schon einen Favoriten.

Wird die Ära Alvaro Arbeloa als Trainer von Real Madrid eine kurze? Arbeola hatte die Königlichen nach der Trennung von Xabi Alonso im Januar übernommen.

Seine Bilanz ist aber eher dürftig. Aus fünf Spielen holte er mit seiner Mannschaft drei Siege und verlor zwei Partien, darunter die peinliche Pokal-Pleite bei Zweitligist Albacete. Unter der Woche flog Real durch das 2:4 bei Benfica Lissabon noch aus den Top acht der Champions-League-Ligaphase. Dabei kassierte Spaniens Rekordmeister in der Nachspielzeit einen Treffer von Keeper Anatolij Trubin.

Kein Wunder, dass Gerüchte die Runde machen, dass Real die Suche nach einem neuen Trainer intensiviert, um sich im Sommer noch einmal neu aufzustellen. Obwohl Arbeolas Vertrag bis 2027 läuft.

Real: Kommt Emery im Sommer?

Wie "Sky" berichtet, soll Real an Unai Emery interessiert sein. Der 54-Jährige trainiert aktuell Aston Villa und hat dort noch einen Vertrag bis 2029. Mit dem Klub belegt er in der Premier League Platz drei und spielt bei vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal um den Titel.

Einen ersten Kontakt mit Real soll es schon gegeben haben. Seine größten Erfolge als Trainer feierte er mit dem FC Sevilla, mit dem er dreimal die Europa League gewann. Auch mit Paris Saint-Germain holte er mehrere Titel, darunter einmal die Meisterschaft und zweimal den Pokal.

