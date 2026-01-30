Real Madrid: Hat Alvaro Arbeloa schon verloren? Neuer Trainer wohl im Fokus

Alvaro Arbeloa hat als Trainer von Real Madrid bereits zwei Niederlagen kassiert. Für die Zeit nach dem Sommer gibt es wohl schon einen Favoriten.

Wird die Ära Alvaro Arbeloa als Trainer von Real Madrid eine kurze? Arbeola hatte die Königlichen nach der Trennung von Xabi Alonso im Januar übernommen.

Seine Bilanz ist aber eher dürftig. Aus fünf Spielen holte er mit seiner Mannschaft drei Siege und verlor zwei Partien, darunter die peinliche Pokal-Pleite bei Zweitligist Albacete. Unter der Woche flog Real durch das 2:4 bei Benfica Lissabon noch aus den Top acht der Champions-League-Ligaphase. Dabei kassierte Spaniens Rekordmeister in der Nachspielzeit einen Treffer von Keeper Anatolij Trubin.

Kein Wunder, dass Gerüchte die Runde machen, dass Real die Suche nach einem neuen Trainer intensiviert, um sich im Sommer noch einmal neu aufzustellen. Obwohl Arbeolas Vertrag bis 2027 läuft.