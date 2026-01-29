Die Ligaphase der Europa League ist absolviert. Der SC Freiburg steht im Achtelfinale, während der VfB Stuttgart in die Playoffs muss. Das sind die möglichen Gegner in den nächsten Runden.

von Dominik Hager

Nachdem die Champions-League-Ligaphase am Mittwoch ihr Ende gefunden hat, sind auch in der Europa League die Punkte gezählt. Am Freitag steht die Auslosung in Nyon an, wo die Playoff-Partien ausgelost werden.

Relevant ist das für den VfB Stuttgart, der durch das Verpassen der Top 8 in die Extra-Runde muss.

Zwar hat der VfB Stuttgart die Young Boys mit 3:2 besiegt, jedoch reichte es am Ende nur für Platz elf. Folgerichtig wird in der Auslosung entweder der Tabellen-21. oder der Tabellen-22. zugelost.

Die Freiburger haben durch die Niederlage in Lille noch einige Positionen verloren, wodurch nun ein Hammer-Duell in einem möglichen Viertelfinale droht.

Wir sehen uns den weiteren Weg der deutschen Klubs in der Europa League an: