Europa League
Europa League: Stuttgart in die Playoffs, Freiburg verliert Platz zwei - so geht es für das Bundesliga-Duo weiter
- Veröffentlicht: 29.01.2026
- 23:34 Uhr
- Dominik Hager
Die Ligaphase der Europa League ist absolviert. Der SC Freiburg steht im Achtelfinale, während der VfB Stuttgart in die Playoffs muss. Das sind die möglichen Gegner in den nächsten Runden.
von Dominik Hager
Nachdem die Champions-League-Ligaphase am Mittwoch ihr Ende gefunden hat, sind auch in der Europa League die Punkte gezählt. Am Freitag steht die Auslosung in Nyon an, wo die Playoff-Partien ausgelost werden.
Relevant ist das für den VfB Stuttgart, der durch das Verpassen der Top 8 in die Extra-Runde muss.
Zwar hat der VfB Stuttgart die Young Boys mit 3:2 besiegt, jedoch reichte es am Ende nur für Platz elf. Folgerichtig wird in der Auslosung entweder der Tabellen-21. oder der Tabellen-22. zugelost.
Die Freiburger haben durch die Niederlage in Lille noch einige Positionen verloren, wodurch nun ein Hammer-Duell in einem möglichen Viertelfinale droht.
Wir sehen uns den weiteren Weg der deutschen Klubs in der Europa League an:
SC Freiburg
Platzierung Ligaphase: 7
Mögliche Achtelfinal-Gegner (zunächst Auswärtsspiel): SK Brann, Dinamo Zagreb, FC Bologna, KRC Genk
Mögliche Viertelfinal-Gegner: Aston Villa, Olympique Lyon, Celta Vigo, Roter Stern Belgrad, OSC Lille, PAOK Thessaloniki
Der SC Freiburg hat in Unterzahl eine 0:1-Niederlage in Lille hinnehmen müssen und ist in der Tabelle von Platz zwei auf sieben zurückgefallen. Der direkte Einzug ins Achtelfinale ist natürlich trotzdem ein erfreuliches Resultat.
Die Auslosung im Achtelfinale dürfte machbar sein. SK Brann (24.), Dinamo Zagreb (23.), FC Bologna (10.), und der KRC Genk (9.) sind die möglichen Gegner. Dabei wäre Bologna auf dem Papier das schwerste Los.
Im Viertelfinale droht dann der erste richtige Kracher. Olympique Lyon und Aston Villa kommen beide als mögliche Gegner infrage, die die Ligaphase auf den Rängen eins und zwei beendet haben. Celta Vigo, Roter Stern Belgrad, OSC Lille und PAOK Thessaloniki wären wohl etwas dankbarere Gegner.
VfB Stuttgart
Platzierung Ligaphase: 11
Mögliche Playoff-Gegner (zunächst Auswärtsspiel): Celtic Glasgow, Ludogorets
Mögliche Achtelfinal-Gegner (zunächst Heimspiel): FC Porto, Sporting Braga
Mögliche Viertelfinal-Gegner: Real Betis, der FC Midtjylland, Fenerbahce Istanbul, Panathinaikos Athen, Viktoria Pilsen, Nottingham Forrest
Der VfB Stuttgart hat in der Ligaphase nach dem 3:2 gegen die Young Boys immerhin den elften Platz erreicht, kommt aber nicht an der Playoff-Runde vorbei.
Hier geht es entweder gegen den 21. oder den 22. der Ligaphase. Dabei handelt es sich um Celtic Glasgow (Schottland) oder um Ludogorets (Bulgarien).
Im Falle einer Achtelfinalteilnahme wartet ein portugiesischer Gegner auf die Schwaben. Entweder müssen die Schwaben gegen den Tabellen-Fünften, den FC Porto, oder gegen Sporting Braga, die die Ligaphase auf Platz sechs beendet haben, spielen.
In einem möglichen Viertelfinale wären Real Betis, der FC Midtjylland, Fenerbahce Istanbul, Panathinaikos Athen, Viktoria Pilsen und Nottingham Forrest mögliche Gegner.
Aufgaben, die allesamt nicht unmöglich erscheinen.