Der deutsche Top-Schiedsrichter Felix Zwayer pfeift das Finale in der Europa League zwischen Tottenham Hotspur und Manchester United. Seine Ansetzung wird in England heiß diskutiert.

Felix Zwayer wird die Geister einfach nicht los, die Jude Bellingham einst rief.

Noch bevor der deutsche Spitzenschiedsrichter das rein englische Finale in der Europa League zwischen Tottenham Hotspur und Manchester United am Mittwoch in Bilbao (ab 21.00 Uhr im Liveticker) angepfiffen hat, schlägt die Personalie hohe Wellen auf der Insel. Sogar der "BBC"-Artikel erinnerte gleich im ersten Satz daran, dass Zwayer jener Referee sei, der in einen Manipulationsskandal verwickelt war.

Das Ganze erinnert frappierend an das, was im Vorfeld des von Zwayer geleiteten EM-Halbfinals im vergangenen Jahr zwischen England und den Niederlanden (2:1) ablief. Auch damals diskutierten die Briten über den Unparteiischen, dessen Verstrickung in den Skandal um Robert Hoyzer durch die Aussage des damaligen Dortmunders Bellingham noch einmal ein großes Thema war.