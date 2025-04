Europa League: Maguire als Held! Manchester United nach irrem Rückspiel im Halbfinale

Im Halbfinale trifft ManUnited nun auf Athletic Bilbao, das um ein Endspiel im eigenen Stadion kämpft. Amorim kündigte an, sich nun "voll und ganz auf die Europa League" zu konzentrieren, in der Premier League seine Stammkräfte weitgehend zu schonen und Nachwuchsspieler einzusetzen. "Die Fans müssen das verstehen", erklärte der Portugiese.

In der Europa League setzt sich Manchester United in einem irren Viertelfinal-Rückspiel durch. Ausgerechnet ein belächelter Spieler wird zum Helden.

Entscheidender Treffer ausgerechnet durch Maguire

In der Liga ist das internationale Geschäft ohnehin bereits außer Reichweite. Sechs Spiele vor Saisonende liegt der Klub nur auf Rang 14. Die Europa League ist die letzte Gelegenheit, sich doch noch für einen Europapokal zu qualifizieren, es wäre sogar die Champions League.

Dass ausgerechnet Maguire zum Sieg einköpfte, passte ebenfalls zu diesem verrückten Abend in Manchester. Nach dem Treffer des oft so verspotteten Verteidigers (120.+1) gab es kein Halten mehr. Zuvor hatten Bruno Fernandes (114./Foulelfmeter) und Kobbie Mainoo (120.) getroffen, nachdem sich Lyon nach 0:2 zunächst in die Verlängerung gerettet hatte und dort in Unterzahl mit 4:2 in Führung gegangen war.