Manchester United und die Tottenham Hotspur lassen die Muskeln spielen und stellen die Weichen für das Finale in Bilbao. Athletic Bilbao und der FK Bodö/Glimt benötigen im Rückspiel ein kleines Wunder.

Manchester United und Tottenham Hotspur steuern auf ein rein englisches Endspiel in der Europa League zu. Manchester gewann das Halbfinal-Hinspiel bei Athletic Bilbao deutlich mit 3:0 (3:0) und kann ebenso für das Finale am 21. Mai in Bilbao planen wie die Spurs. Die Londoner bezwangen das norwegische Überraschungsteam FK Bodö/Glimt mit 3:1 (2:0).

Für beide besonders wichtig: Ein Triumph in der Europa League würde mit der Qualifikation für die Champions League einhergehen. Beide haben angesichts der enttäuschenden Leistungen in der Premier League nur noch diese Chance, im kommenden Jahr international vertreten zu sein.